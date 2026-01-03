Стоит ли покупать машину в новогодние праздники: что с ценами и скидками

Россияне, мечтающие о приобретении нового автомобиля, подчас откладывают это событие на новогодние праздники. Традиция сложилась во многом потому, что ранее дилеры предоставляли значительные скидки в начале января. Стоит ли ждать массовых распродаж в салонах на этот раз — в материале NEWS.ru.

Сколько россиян хотели купить машину в 2025 году

Аналитики «Авито Авто» ранее провели исследование и выяснили, что 36% россиян планировали приобрести автомобиль в 2025 году, при этом 15% хотели бы купить машину без пробега. Опрос также показал, что наиболее распространенной причиной для покупки автомобиля является желание получить более современное авто с другими характеристиками — об этом заявили 33% участников исследования.

На втором месте по популярности оказалась плановая замена используемого автомобиля. Еще 22% рассказали, что планируют взять свой первый автомобиль, а 17% назвали причиной то, что нужно либо приобретать новую машину, либо вкладываться в ремонт той, которая уже находится в собственности.

Стоит ли приобретать машину в новогодние праздники

Приобретение машины в новогодние праздники — плохая идея, заявил в разговоре с NEWS.ru вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«На самом деле надо было покупать раньше, когда введение утилизационного сбора только обсуждалось. Сейчас он интегрирован и в цену всех импортных машин, даже если они приехали в Россию раньше», — пояснил эксперт.

По словам Шапарина, также поднимаются цены на машины, которые произведены в России: «Сейчас мы наблюдаем отказ от массовых скидок. Дилеры практически распродали все запасы со складов. Поэтому я бы не стал надеяться на то, что из них можно будет что-то выбить».

Автоюрист Лев Воропаев полагает, что некоторые новогодние скидки, которые будут предлагать дилеры, на поверку таковыми не окажутся.

«Такое часто происходит: лидер заявляет, что речь идет о скидке, однако порой это не более чем маркетинговый ход. Надо учитывать, что с 1 декабря изменился утилизационный сбор, в дальнейшем он также будет повышаться. Поэтому дилеры, с учетом реалий, вряд ли настроены на то, чтобы значимо снижать стоимость. Напротив, на мой взгляд, продавцы всячески стараются сейчас заработать с учетом изменившихся параметров», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Впрочем, президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в Москве заявил, что повышение утильсбора на автомобили в России не будет вечным. Он выразил надежду, что со временем у граждан снова будут широкие возможности выбора между отечественными и иностранными машинами.

Напомним, утилизационный сбор появился в России еще в 2012 году: после вступления страны в ВТО пришлось снизить таможенные пошлины, что создавало угрозу наводнения рынка дешевым импортом. Утильсбор должен был стать дополнительной защитой отечественных автопроизводителей. Сначала он был совсем небольшим (20 тысяч рублей для легковой машины) и не оказывал сильного влияния на итоговую цену автомобилей.

Но затем сбор стал расти и к концу 2025 года превратился в рычаг, который фактически регулирует автомобильный рынок. Сейчас утилизационный сбор на некоторые машины может быть 6 млн рублей и больше (плюс есть еще таможенные пошлины и прочие сборы).

Какие машины подорожают сильнее всего

В первую очередь новые правила расчета утильсбора ударят по популярным кроссоверам и внедорожникам — Mercedes-Benz GLE, BMW X5, Hyundai Santa Fe и Kia Sorento, Volkswagen Tiguan, Geely Monjaro — и другим крупным китайским кроссоверам. Все они, как правило, оснащаются двигателями мощностью более 160 лошадиных сил. Также подорожают и все современные электромобили и гибриды — Lixiang, Tesla, Zeekr, BYD и многие другие.

При этом относительно доступными окажутся компактные модели с атмосферными моторами. Например, небольшие Kia и Hyundai, многие японские автомобили с базовыми двигателями, электромобили предыдущих поколений, которые имели слабенькие моторы.

Обещают ли дилеры скидки

Новогодних скидок на автомобили от дилеров в этот раз ждать не стоит. Об этом ранее в общении с журналистами заявил глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин. По его словам, возможны лишь локальные акции от некоторых дилеров.

По многим маркам значимо сократилось количество автомобилей, подпадающих под действие скидочных программ, сообщил NEWS.ru руководитель одной из автомобильных дилерских сетей Андрей Павлов.

«Я бы не стал сейчас обещать какие-то грандиозные скидки. Более того, наоборот, пока сохраняются все предпосылки для дальнейшего роста цен. Речь и о растущем спросе, повышении утильсбора. Однако, несмотря на все это, очевидно: купить машину в праздники будет выгоднее, чем, например, весной или летом. Дешевле точно не станет», — указал эксперт.

Руководитель одного из техцентров Михаил Пальмов пояснил в разговоре с NEWS.ru, что россиян давно перестало смущать, что они «покупают прошлогодние машины».

«Надо понимать, что в январе 2026 года вы приобретете машину, выпущенную в 2025 году, то есть формально ей уже год. Раньше многих покупателей это отталкивало, однако сейчас времена изменились — люди, как правило, приобретают автомобиль надолго. Поэтому, если вы решите продавать машину спустя, например, десять лет, мало кому будет дело до того, на год ей больше или меньше. На цене это уже никак не отразится», — пояснил Пальмов.

Как правильно добиться скидки от дилера

Между тем специалисты уверены — добиться скидки от автомобильных дилеров все же можно.

«Рекомендую отслеживать предложения на сайтах официальных дилеров заранее, чтобы понять динамично меняющиеся рыночные тенденции. Также следует быть на связи с менеджерами автосалонов для согласования персональных условий. По опыту знаю, что подчас дилеры готовы предложить куда больший дисконт при личных переговорах», — рассказал в беседе с NEWS.ru юрист Сергей Ефимов.

Он также порекомендовал скрупулезно проверять документы и условия договора, особенно если вовлечены кредитные или лизинговые программы с бонусами.

«Отдельное внимание необходимо обращать на дополнительные элементы предложения — страховки, сервисное обслуживание, подарок комплектующих. Иногда это помогает сэкономить даже больше, чем на скидке по цене», — отметил собеседник NEWS.ru.

По словам Ефимова, также стоит проверять наличие акций на ремонт и сервис в течение года, потому как бесплатное обслуживание может заметно снизить затраты на машину.

