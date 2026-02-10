Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 13:03

Ряду автобрендам предрекли уход с российского рынка

«Автостат»: россияне могут остаться без ряда автомобильных брендов в 2026 году

В 2026 году российский рынок покинут бренды со слабой дистрибуцией, недостаточной локализацией производства и просчетами в маркетинге, сказал директор сети дилерских центров Александр Шапринский в беседе с «Автостатом». Кроме того, по словам эксперта, в группе риска автопроизводители, выпускающие некачественные машины, к тому же, некоторых из них грешат несоблюдением гарантийных обязательств.

В то же время директор департамента продаж новых автомобилей Николай Иванов отметил, что сейчас преждевременно делать выводы о том, какие бренды могут уйти с российского авторынка. По его словам, решающим фактором станет конкурентоспособность марки в России.

Если он экономически выгоден бизнесу, то нет смысла уходить. Если экономика предприятия складываться не будет, то возможен уход, — сообщил Иванов.

Ранее стало известно, что в России прошла сертификация мотоциклов чешской марки Jawa, которые в настоящее время выпускаются в Индии. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) позволяет ввозить транспортное средство большими партиями и продавать их официально. Документ оформила компания из Подольска, которая выступает представителем производителя Jawa в России и странах ЕАЭС.

