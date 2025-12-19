Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 18:56

Раскрыты детали приговора автодилеру, обманувшему сына Олега Табакова

Суд Москвы приговорил директора «МосАвтоДилера» Коротких к 14,5 года колонии

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Останкинский суд Москвы приговорил организатора преступной группы Ярослава Коротких к 14 годам и 6 месяцам колонии за мошенничество и отмывание денег, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Его фирма «МосАвтоДилер» обманула 106 человек на сумму свыше 315 млн рублей. У осужденного конфисковали восемь машин и более 81 млн рублей. Среди его жертв оказался сын народного артиста СССР Олега Табакова Антон.

Суд приговорил Коротких к 14 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 3 млн рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих и иных организациях, сроком на три года, — говорится в сообщении.

По данным следствия, 32-летний Коротких, будучи гендиректором ООО «МосАвтоДилер», создал организованную группу в июне 2022 года. Сообщники размещали в интернете ложную рекламу о поставке машин, заключали с клиентами договоры и брали полную предоплату, не собираясь выполнять обязательства. Ни один автомобиль так и не был доставлен, а деньги не возвращены.

Ранее мошенники обманули внука российской актрисы Татьяны Васильевой Григория на 360 тыс. рублей. По словам его мачехи, афера, начавшаяся с заказа воды, длилась почти неделю и обернулась угрозами об уголовном деле за поддержку ВСУ.

дилеры
приговоры
суды
Олег Табаков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Владельцы нарколаборатории получили 31 год тюрьмы на двоих
Обратившуюся к Путину «замену» Зарубина пригласили в УрФУ
Отказ от Крыма, разочарование в браке, мнение об СВО: как живет Панфилов
В пансионате 11 стариков слегли с опасной инфекцией
МВД поможет пенсионерке из Казахстана после прямой линии Путина
Раскрыты детали приговора автодилеру, обманувшему сына Олега Табакова
Людоед умер в коридоре поликлиники: как жил и убивал Михаил Малышев
Болгария арестовала россиян для выдачи США
В НАБУ ответили на вопрос о связи обысков у Ермака с операцией «Мидас»
Судье Егорову помешали сбежать из России
Еще одна страна ЕС захотела отказаться от финансирования Украины
В КПРФ стихами Есенина ответили на вопрос Путину про душу Сталина
Мигрант избил ребенка-инвалида и получил срок
Льготы для пенсионеров в 2026 году: полный список и как оформить
«Годами не чинят»: известный стендап-комик о рынке недвижимости в Европе
Подростки с ножами в школе и учительница-педофилка: главные ЧП недели
Путин заявил, что РФ подумает над безопасностью Украины во время выборов
Суд Москвы приговорил депутата Рады к 18 годам лишения свободы
«Подсвинки», инкогнито за рулем, 3I/ATLAS: самые лучшие вопросы Путину
Постный деликатес на праздничном столе: паштет, который удивит гостей
Дальше
Самое популярное
Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
Общество

Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.