Раскрыты детали приговора автодилеру, обманувшему сына Олега Табакова

Останкинский суд Москвы приговорил организатора преступной группы Ярослава Коротких к 14 годам и 6 месяцам колонии за мошенничество и отмывание денег, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Его фирма «МосАвтоДилер» обманула 106 человек на сумму свыше 315 млн рублей. У осужденного конфисковали восемь машин и более 81 млн рублей. Среди его жертв оказался сын народного артиста СССР Олега Табакова Антон.

Суд приговорил Коротких к 14 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 3 млн рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих и иных организациях, сроком на три года, — говорится в сообщении.

По данным следствия, 32-летний Коротких, будучи гендиректором ООО «МосАвтоДилер», создал организованную группу в июне 2022 года. Сообщники размещали в интернете ложную рекламу о поставке машин, заключали с клиентами договоры и брали полную предоплату, не собираясь выполнять обязательства. Ни один автомобиль так и не был доставлен, а деньги не возвращены.

