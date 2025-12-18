Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 16:54

Внук известной актрисы отдал мошенникам все семейные накопления

«112»: мошенники обманули внука Васильевой Григория на 360 тысяч рублей

Татьяна Васильева Татьяна Васильева Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Мошенники обманули внука российской актрисы Татьяна Васильевой Григория на 360 тысяч рублей, сообщила его мачеха Мария Васильева в Telegram-канале. По ее словам, афера, начавшаяся с заказа воды, длилась почти неделю и обернулась угрозами об уголовном деле за поддержку ВСУ.

Мы заходим домой. Нас встречает Мира, которая говорит, что Гриша плачет. <…> Подхожу я к Грише, он весь трясется, плачет, просто истерика. Он говорит: «Я совершил самую огромную ошибку». Я спрашиваю, что случилось. Он говорит: «Я отдал мошенникам 360 тысяч рублей. Ваши, наличные». Это были деньги, которые были отложены на ремонт, на Новый год. Все, что у нас было отложено, — рассказала Васильева.

Актриса пояснила, что все произошло, когда они с супругом были на гастролях. По ее словам, Григорий заказал воду на дом, после чего ему позвонили, попросили назвать цифры из СМС, а через какое-то время сообщили о взломе «Госуслуг». Мошенники, представившиеся сотрудниками ФСБ по видеосвязи, убедили мальчика, что со счетов его родителей списаны деньги на поддержку ВСУ и им грозит тюрьма. Школьнику строго запретили что-либо рассказывать самим родителям.

Аферисты договорились с подростком, что он соберет все наличные и передаст курьеру. Подросток отдал 360 тысяч рублей через забор девушке, которая назвала ему кодовое слово. После передачи денег связь с шантажистами прекратилась и мальчик понял, что стал жертвой обмана.

Родители обратились в полицию, однако девушка-курьер профессионально скрыла лицо от уличных камер. Подростка вызвали в отдел для составления фоторобота. По описанию мальчика, это была очень молодая девушка азиатской внешности.

Ранее в Москве 43-летняя госслужащая по имени Наталья потеряла почти 8 млн рублей после общения с «бизнесменом» Павлом на сайте знакомств. Мужчина говорил, что живет за границей и зарабатывает на инвестициях в драгоценные металлы, а позже пообещал жертве безбедную жизнь.

Россия
шоу-бизнес
Татьяна Васильева
внуки
мошенники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нарышкин сообщил о недавнем общении с главой MI6
Герасимов доложил, что происходит на всех направлениях в зоне СВО
Гастроэнтеролог обозначила, какую порцию оливье можно съесть на Новый год
В США запретили смену пола для несовершеннолетних
Герасимов назвал главый источник военных угроз для России
Цены на ОСАГО взлетели на треть в двух регионах
«Красавица»: Путин назвал город, которым по-настоящему гордится
В Минфине Финляндии оценили пользу членства в еврозоне
Жесткий вариант СВО и шахты смерти ВСУ: новости СВО на вечер 18 декабря
Валуев назвал одну из стан Европы «проклятой»
5 секретов зимней охоты на косулю: как действовать тихо и законно
Витамины и микроэлементы после 40: почему еда уже не компенсирует дефицит
Офтальмолог назвала причину ухудшения зрения в преддверии Нового года
Раскрыто, кто возглавил банк «Александровский» после смерти председателя
Внук известной актрисы отдал мошенникам все семейные накопления
Сотрудник морга крал человеческие останки и продавал их: как его наказали?
Президент Грузии оценил отношения Тбилиси с ЕС
Историк кухни ответил, отличается ли российская икра от американской
Пьяный мужчина попытался убежать в тоннель московского метро
Зеленский признал нехватку ракет на Украине
Дальше
Самое популярное
Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.