Внук известной актрисы отдал мошенникам все семейные накопления

Мошенники обманули внука российской актрисы Татьяна Васильевой Григория на 360 тысяч рублей, сообщила его мачеха Мария Васильева в Telegram-канале. По ее словам, афера, начавшаяся с заказа воды, длилась почти неделю и обернулась угрозами об уголовном деле за поддержку ВСУ.

Мы заходим домой. Нас встречает Мира, которая говорит, что Гриша плачет. <…> Подхожу я к Грише, он весь трясется, плачет, просто истерика. Он говорит: «Я совершил самую огромную ошибку». Я спрашиваю, что случилось. Он говорит: «Я отдал мошенникам 360 тысяч рублей. Ваши, наличные». Это были деньги, которые были отложены на ремонт, на Новый год. Все, что у нас было отложено, — рассказала Васильева.

Актриса пояснила, что все произошло, когда они с супругом были на гастролях. По ее словам, Григорий заказал воду на дом, после чего ему позвонили, попросили назвать цифры из СМС, а через какое-то время сообщили о взломе «Госуслуг». Мошенники, представившиеся сотрудниками ФСБ по видеосвязи, убедили мальчика, что со счетов его родителей списаны деньги на поддержку ВСУ и им грозит тюрьма. Школьнику строго запретили что-либо рассказывать самим родителям.

Аферисты договорились с подростком, что он соберет все наличные и передаст курьеру. Подросток отдал 360 тысяч рублей через забор девушке, которая назвала ему кодовое слово. После передачи денег связь с шантажистами прекратилась и мальчик понял, что стал жертвой обмана.

Родители обратились в полицию, однако девушка-курьер профессионально скрыла лицо от уличных камер. Подростка вызвали в отдел для составления фоторобота. По описанию мальчика, это была очень молодая девушка азиатской внешности.

