Дипломатическая миссия США на Украине предупредила о риске возможного массированного удара по стране в ближайшее время, сказано на сайте посольства. Там отметили, что это может быть якобы «серьезное воздушное нападение» на все регионы страны.

Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально серьезном воздушном нападении, которое может произойти в любой момент в течение следующих нескольких дней, — отмечается в публикации.

Ранее Минобороны РФ информировало, что ВС РФ освободили Грабовское в Сумской области. Там уточнили, что в операции принимали участие подразделения группировки войск «Север».

Также появилась информация, что противник выводит с Волчанского направления спецподразделение ГУР «Центр Тимура», которое использовалось как штурмовая пехота на восполнение потерь. Также российские подразделения морской пехоты в ДНР заблокировали логистические пути ВСУ в районе Доброполья. В случае обнаружения противника на дальних рубежах по нему ударяют артиллерия и авиация. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Кроме того, сообщалось, что подразделение ВСУ «Птицы Мадьяра» ликвидирует украинских дезертиров. По словам источника, самовольно покинувших свою часть украинских солдат уничтожают в Харьковской области.