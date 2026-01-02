Внук Пугачевой решился на неожиданный шаг в Новый год

Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков, живущий с 2022 года в США, решил впервые в жизни работать в новогоднюю ночь на фоне финансовых проблем и недавнего развода, сообщает KP.RU. По данным издания, после расставания с женой Аленой Красновой он остался в Нью-Йорке и сосредоточился на заработке.

Никогда не работал в Новый год. Но что-то должно произойти впервые. На этот раз я решил им пожертвовать для того, чтобы сделать что-то прекрасное и великое, — поделился Пресняков.

Как пишет KP.RU, внук Примадонны заложил подаренную Пугачевой квартиру в центре Москвы и взял под нее кредит, который не был погашен. Из-за невыплат жилье остается в залоге у банка. В США Пресняков выступает в небольших клубах и работает над проектами других музыкантов. Возвращаться в Россию, по его словам, он пока не планирует.

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что новая песня Пугачевой «Давай просто жить» является очередным вызовом для России. В то же время музыкальный критик Павел Рудченко не увидел в композиции ничего особенного, охарактеризовав ее как проходящую песню с общечеловеческим посылом.