18 октября 2025 в 11:43

Пресняков после развода спел в караоке грустную песню Агутина

Разведенный Никита Пресняков устроил караоке-вечеринку в Лос-Анджелесе

Никита Пресняков Никита Пресняков Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Никита Пресняков после развода со своей супругой Аленой Красновой устроил караоке-вечеринку. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) он опубликовал видео, на котором исполняет песню Леонида Агутина «На сиреневой луне» об одиночестве. Праздник прошел во дворе за домом и собрал большое количество людей.

Недавно Краснова, опубликовала снимок в белом бюстгальтере. Поклонники не исключают, что такой контент связан с недавним разводом с музыкантом. Краснова вышла замуж за Никиту Преснякова, сына Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова, 27 июля 2017 года. О разводе пары стало известно 20 августа. Тогда Краснова написала, что встретились они «слишком рано».

До этого экс-жену режиссера Федора Бондарчука актрису Паулину Андрееву засняли на вечеринке в США в честь дня рождения кинопродюсера Ильи Стюарта, который поделился кадрами в своем Instagram. На мероприятии присутствовали его жена актриса Светлана Устинова и телеведущая Екатерина Варнава. На вечеринке также выступал украинский певец Иван Дорн.

