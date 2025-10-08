Паулину Андрееву засняли на закрытой вечеринке в США Андреева, Варнава и Устинова повеселились на вечеринке в США

Актрису и бывшую жену режиссера Федора Бондарчука Паулину Андрееву засняли на вечеринке в США в честь дня рождения кинопродюсера Илья Стюарта, который поделился кадрами в Instagram (деятельность в РФ запрещена). На мероприятии присутствовали его жена актриса Светлана Устинова и телеведущая Екатерина Варнава.

На вечеринке также выступал украинский певец Иван Дорн. 36-летняя Паулина улыбалась, веселилась и танцевала. В какой-то момент она даже сняла с себя туфли на танцполе. На мероприятии знаменитость появилась в длинном бежевом платье на тонких бретелях.

Ранее сообщалось, что Бондарчук и Андреева решили не разводиться, несмотря на слухи о разрыве. Знакомые пары рассказали, что супруги так и не подали заявление на развод. Близкий к ним собеседник заявил, что Федор сейчас пытается вернуть жену. При этом друзья звезд уверяют, что у режиссера нет никаких романов. Якобы он полностью сосредоточен на семье и работе.

