08 октября 2025 в 13:39

Паулину Андрееву засняли на закрытой вечеринке в США

Андреева, Варнава и Устинова повеселились на вечеринке в США

Паулина Андреева Паулина Андреева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актрису и бывшую жену режиссера Федора Бондарчука Паулину Андрееву засняли на вечеринке в США в честь дня рождения кинопродюсера Илья Стюарта, который поделился кадрами в Instagram (деятельность в РФ запрещена). На мероприятии присутствовали его жена актриса Светлана Устинова и телеведущая Екатерина Варнава.

На вечеринке также выступал украинский певец Иван Дорн. 36-летняя Паулина улыбалась, веселилась и танцевала. В какой-то момент она даже сняла с себя туфли на танцполе. На мероприятии знаменитость появилась в длинном бежевом платье на тонких бретелях.

Ранее сообщалось, что Бондарчук и Андреева решили не разводиться, несмотря на слухи о разрыве. Знакомые пары рассказали, что супруги так и не подали заявление на развод. Близкий к ним собеседник заявил, что Федор сейчас пытается вернуть жену. При этом друзья звезд уверяют, что у режиссера нет никаких романов. Якобы он полностью сосредоточен на семье и работе.

До этого музыкант и внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков после развода с Аленой Красновой сообщил, что отправился на знаменитый фестиваль Burning Man. Он поделился кадрами ночных вечеринок, где весело проводил время с друзьями.

Федор Бондарчук
Паулина Андреева
вечеринки
знаменитости
