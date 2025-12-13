Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 13:18

Полиция проверит аморальные тусовки для подростков

В Сочи полиция заинтересовалась сомнительными вечеринками для подростков

Сочинские полицейские заинтересовались event-агентством, которое устраивает вечеринки для несовершеннолетних, пропагандируя аморальное поведение. Как сообщили в УВД по городу, в настоящее время проводится разбирательство.

В ходе мониторинга сети Интернет выявлена публикация, в которой автор сообщает о том, что в Сочи event-кампания организовывает вечеринки для несовершеннолетних, на которых пропагандируется аморальный образ жизни, — сказано в публикации.

До этого трое подростков из Санкт-Петербурга в результате конфликта обстреляли 38-летнего мужчину из сигнального пистолета в историческом центре города, а после избили прохожего. Полиция уже задержала нарушителей. Ими оказались юноши в возрасте 17 лет.

Ранее подросток из Тюменской области стал фигурантом уголовного дела, так как не сообщил о готовящемся на железнодорожном перегоне Утяшево — Тюмень теракте. Ему вменяют ст. 205.6 УК РФ. Его приятеля с сообщником задержали по пути к месту совершения преступления. Они действовали в интересах Киева.

