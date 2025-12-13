Полиция проверит аморальные тусовки для подростков

Сочинские полицейские заинтересовались event-агентством, которое устраивает вечеринки для несовершеннолетних, пропагандируя аморальное поведение. Как сообщили в УВД по городу, в настоящее время проводится разбирательство.

В ходе мониторинга сети Интернет выявлена публикация, в которой автор сообщает о том, что в Сочи event-кампания организовывает вечеринки для несовершеннолетних, на которых пропагандируется аморальный образ жизни, — сказано в публикации.

