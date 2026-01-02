Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 22:05

Тяжело раненный в Хорлах 12-летний мальчик будет доставлен в Москву

Раненного в Херсонской области 12-летнего мальчика отправят санавиацией в Москву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Раненного в результате обстрела ВСУ в новогоднюю ночь 12-летнего мальчика планируют доставить в Москву, передает Telegram-канал «Таврия». Отмечается, что ребенка отправят в столицу на транспорте санавиации.

Взрыв произошел рядом с ним (12-летним мальчиком. — NEWS.ru), он получил множественные ранения. Сейчас его состояние стабилизируют и готовят ребенка к эвакуации в Российскую детскую клиническую больницу в Москве, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины при ударе по кафе и отелю в Хорлах Херсонской области в новогоднюю ночь применили средства поражения, рассчитанные на уничтожение укрепленного бункера. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, атака была направлена против мирных жителей.

До этого губернатор заявил, что для идентификации всех погибших при ударе ВСУ по Хорлам потребуется около недели. По его словам, тела сильно пострадали от огня и взрывов, поэтому опознание будет проводиться по ДНК-анализу.

Кроме того, трое из пострадавших при атаке на Хорлы скончались в больнице: общее число погибших увеличилось до 28 человек. Отмечается, что всего в момент удара в кафе находилось более 100 человек.

Херсонская область
Москва
пострадавшие
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США вложат $500 млн в военные базы одной страны
«Пришло время»: в Австрии призвали к налоговому протесту из-за Киева
«Хотели уничтожить»: о погибшей в Хорлах студентке знали в Киеве
СК завел уголовное дело после гибели людей на аэролодке в Ленобласти
Кадыров ответил на сплетни о состоянии своего здоровья
В Йемене провозгласили новое государство Южная Аравия
Тяжело раненный в Хорлах 12-летний мальчик будет доставлен в Москву
Стало известно о состоянии семьи после удара беспилотника ВСУ по автомобилю
Телеведущая Барановская рассказала, где встретила Новый год
Появились новые детали о травме вратаря ПСЖ Сафонова
Европейская страна сообщила о пропаже своего гражданина в Швейцарии
Зеленский поставил Буданова в затруднительное положение
Внук Пугачевой решился на неожиданный шаг в Новый год
Россияне в Иране получили указания от посольства из-за протестов
«Необразованный агент ФСБ»: спикер Рады оскорбил чешского политика
В Германии ограбили банк средь бела дня
Зеленский официально сделал Буданова главой своего офиса
Стало известно, чем ВСУ ударили по кафе в Хорлах
В Минобороны назвали число уничтоженных за шесть часов дронов ВСУ
Катание на лодке в Ленобласти обернулось трагедией для компании мужчин
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области
Власть

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.