Тяжело раненный в Хорлах 12-летний мальчик будет доставлен в Москву Раненного в Херсонской области 12-летнего мальчика отправят санавиацией в Москву

Раненного в результате обстрела ВСУ в новогоднюю ночь 12-летнего мальчика планируют доставить в Москву, передает Telegram-канал «Таврия». Отмечается, что ребенка отправят в столицу на транспорте санавиации.

Взрыв произошел рядом с ним (12-летним мальчиком. — NEWS.ru), он получил множественные ранения. Сейчас его состояние стабилизируют и готовят ребенка к эвакуации в Российскую детскую клиническую больницу в Москве, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины при ударе по кафе и отелю в Хорлах Херсонской области в новогоднюю ночь применили средства поражения, рассчитанные на уничтожение укрепленного бункера. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, атака была направлена против мирных жителей.

До этого губернатор заявил, что для идентификации всех погибших при ударе ВСУ по Хорлам потребуется около недели. По его словам, тела сильно пострадали от огня и взрывов, поэтому опознание будет проводиться по ДНК-анализу.

Кроме того, трое из пострадавших при атаке на Хорлы скончались в больнице: общее число погибших увеличилось до 28 человек. Отмечается, что всего в момент удара в кафе находилось более 100 человек.