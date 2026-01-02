Попытки россиянина угнать ледяную машину для жены попали на видео

Мужчина предпринял попытку похитить скульптуру автомобиля, изготовленную изо льда, чтобы сделать подарок для своей супруги, сообщает Telegram-канале «Осторожно, новости». Этот инцидент произошел в московском парке Победы и попал на видео.

Неизвестный действовал в ночь на 2 января. Он подошел к ледяной копии машины из кинофильма «Улицы Ангела» и сел в нее. После этого он попытался угнать инсталляцию. В кадрах запечатлено, как он безрезультатно пытался оторвать фигуру от основания, на котором она была установлена. Вскоре его заметили охранники. Служба безопасности фестиваля вызвала наряд полиции. Увидев правоохранителей, мужчина попытался скрыться, но был задержан.

На месте происшествия задержанный дал объяснение своим действиям. Он заявил, что решил подарить ледяную скульптуру жене. По его словам, она показалась ему красивой.

Ранее в Воронежской области полицейские задержали молодого человека. Его заподозрили в угоне автомобиля. По данным управления МВД по региону, он пошел на этот шаг, чтобы добраться до своей девушки. Молодой человек обнаружил ключи, оставленные владельцем в замке зажигания. Однако угнанная машина через короткое время заглохла, после чего подозреваемый бросил ее и скрылся.