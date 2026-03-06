Автоэксперт рассказал о главной опасности на дороге в межсезонье Автоэксперт Васильев: перепад температур становится главной опасностью на дороге

В межсезонье главной опасностью на дороге становится перепад температур, рассказал «Радио 1» автоэксперт Егор Васильев. Он призвал водителей повременить с переходом на летнюю резину.

Традиционно у нас в ночное время происходит понижение температуры. Дороги начинают остывать. Возможны внезапные скольжения, потери управляемости, причем довольно часто ничего не предвещает беды, потому что визуально асфальт выглядит чистым и беспроблемным, а на самом деле он покрыт иногда тонкой корочкой прозрачного льда, — рассказал Васильев.

Автоэксперт подчеркнул, что, несмотря на календарную весну, впереди еще возможны заморозки. Он посоветовал проявить повышенное внимание на дорогах как водителям, так и пешеходам.

Ранее автоэксперт Марк Подольский рассказал, что автомобилистам важно не терять самообладания в случае заноса машины на дороге. Он предупредил, что начало весны становится особенно опасным периодом для водителей в связи с обилием еще не растаявшего снега.