Пьяный швед пытался прорваться в Россию на угнанной машине Гражданин Швеции угнал автомобиль в Финляндии и попытался уехать в Россию

Гражданин Швеции угнал автомобиль в Финляндии и в нетрезвом виде попытался въехать на нем в Россию через закрытый пограничный пункт «Салла», где был задержан финским пограничным патрулем, сообщает телерадиовещатель Yle. Мужчина перелез через закрытые ворота КПП, намереваясь попасть на российскую территорию.

Швед пытался попасть из Салла (община на севере Финляндии — NEWS.ru) в Россию на украденной машине и в нетрезвом состоянии. <...> Тест на алкоголь показал состояние сильного опьянения. Полиция задержала мужчину, — говорится в материале.

Ранее сотрудники полиции Башкирии задержали экс-владельца автомобиля BMW X7 и двух его подельников, подозреваемых в хищении и незаконном вывозе за рубеж элитного кроссовера, изъятого у должника. Злоумышленники угнали машину стоимостью более 6 млн рублей со стоянки в поселке Зинино и переместили ее на территорию сопредельного государства.

Кроме того, в Госавтоинспекции Марий Эл сообщили, что в Йошкар-Оле двое подростков похитили автомобиль Nissan Qashqai. Хозяин транспортного средства незамедлительно обратился в полицию после обнаружения пропажи. Выяснилось, что за рулем находился 12-летний мальчик, рядом сидел его 15-летний приятель. Как пояснили несовершеннолетние, они заметили во дворах незапертую машину, а в бардачке обнаружили ключ зажигания.