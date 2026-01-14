Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 15:41

Мужчина хотел выкрасть изъятую за долги машину и попал в полицию

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Полиция Башкирии задержала бывшего владельца автомобиля и двух его сообщников за кражу и контрабандный вывоз за границу дорогого кроссовера BMW X7, изъятого за долги, сообщает МВД. Преступники вывезли машину стоимостью свыше 6 млн рублей, которая была угнана с парковки в поселке Зинино, на территорию одного из соседних государств.

Сыщиками при силовой поддержке Росгвардии на территории Саратовской области были задержаны непосредственные «перегонщики»: 31-летний и 37-летний уроженцы иностранного государства. В ходе разбирательства выяснилось, что один из них находится в международном розыске, — говорится в сообщении.

Ранее в московском парке Победы произошел инцидент с попыткой похищения ледяной скульптуры автомобиля. Мужчина попытался угнать ледяную копию машины из фильма «Улицы Ангела», чтобы подарить ее своей жене. Его действия были засняты на видео.

Кроме того, в американском штате Техас двое неизвестных попытались ограбить автозаправочную станцию, украв банкомат. Один из преступников разбил входную группу кувалдой, после чего закрепил на устройстве трос, а его сообщник на угнанном Chevrolet Tahoe вырвал аппарат из помещения вместе с частью стен.

