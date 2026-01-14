Мужчина хотел выкрасть изъятую за долги машину и попал в полицию Полиция Башкирии задержала выкравшего изъятое за долги авто мужчину

Полиция Башкирии задержала бывшего владельца автомобиля и двух его сообщников за кражу и контрабандный вывоз за границу дорогого кроссовера BMW X7, изъятого за долги, сообщает МВД. Преступники вывезли машину стоимостью свыше 6 млн рублей, которая была угнана с парковки в поселке Зинино, на территорию одного из соседних государств.

Сыщиками при силовой поддержке Росгвардии на территории Саратовской области были задержаны непосредственные «перегонщики»: 31-летний и 37-летний уроженцы иностранного государства. В ходе разбирательства выяснилось, что один из них находится в международном розыске, — говорится в сообщении.

