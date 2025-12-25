Грабители на угнанном Chevrolet украли банкомат

В американском штате Техас двое неизвестных попытались ограбить заправочную станцию, украв банкомат вместе с деньгами, сообщает телеканал FOX 4. Один из преступников кувалдой разбил входную группу, после чего закрепил буксировочный трос на банкомате. Его сообщник на угнанном Chevrolet Tahoe резко нажал на газ, буквально вырвав устройство из помещения вместе с витринами.

Однако план преступников провалился на этапе транспортировки: во время бегства по скоростному шоссе банкомат отцепился от троса и остался лежать посреди дороги. Сами грабители бросили внедорожник в нескольких кварталах от места происшествия и скрылись в неизвестном направлении. При досмотре оставленной машины полицейские обнаружили неожиданную находку — заряженный гранатомет в багажнике.

Правоохранительные органы отмечают, что это уже третье подобное происшествие за последние две недели, что указывает на действия серийной банды. Несмотря на масштабные разрушения и наличие серьезного оружия, в ходе инцидента никто не пострадал. Сейчас полиция Техаса изучает улики из брошенного авто, чтобы выйти на след налетчиков.

Ранее в Австралии двое мужчин в фальшивой полицейской форме ограбили дом. Преступники предъявили поддельный ордер и в течение часа обыскивали жилье на глазах у хозяев. Злоумышленники скрылись, похитив элитные часы, ювелирные украшения и крупную сумму наличных денег.