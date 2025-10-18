Двое мужчин ограбили дом под видом полицейского обыска Лжеполицейские обокрали дом в Австралии с помощью поддельного ордера на обыск

В Австралии двое мужчин совершили крупную кражу, проникнув в дом под видом полицейских, сообщает 7NEWS. Инцидент произошел 29 августа в городе Перт.

Двое злоумышленников раздобыли не только форму, но и фальшивые удостоверения. Хозяин дома рассказал, что вечером мужчины позвонили в дверь его дома и предъявили ордер на обыск. Внутри незваные гости провели около 50 минут. Один лжеполицейский следил за хозяевами, пока второй обыскивал чемоданы, матрасы и шкафы. Преступники скрылись, похитив кольцо, элитные часы Rolex и десятки тысяч долларов наличными.

Жители дома не пострадали, но получили сильную моральную травму. Сейчас правоохранительные органы ищут преступников, их личности пока не установлены. Детективы обратились к общественности в надежде, что кто-нибудь узнает лжеполицейских по описанию или сможет помочь отследить им белый внедорожник, на котором те скрылись.

