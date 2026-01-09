Долина передала квартиру Лурье или нет? Что известно, зачем двор оцепили

Долина передала квартиру Лурье или нет? Что известно, зачем двор оцепили

Певица Лариса Долина освободила квартиру в Хамовниках, однако все еще не передала жилплощадь Полине Лурье, сообщила адвокат Светлана Свириденко. Что об этом известно, почему двор дома оцепили?

Когда Долина выедет из квартиры в Хамовниках

Свириденко ранее отметила, что сегодня пройдет встреча с представителем Долиной. Во время нее будет осуществлена передача квартиры.

Адвокат исполнительницы Мария Пухова подтвердила, что Долина планирует передать ключи от квартиры в пятницу, 9 января.

«Передача ключей от квартиры Долиной запланирована на сегодня, 9 января, на вторую половину дня», — отметила она.

По последней информации, сторона Лурье не смогла принять жилье из-за неявки певицы на встречу. По словам Свириденко, представитель артистки не смог подписать акт приема-передачи, поскольку не наделен необходимыми полномочиями. Адвокат подчеркнула, что Лурье готова привлечь приставов.

«Полина миролюбиво настроена, она не хотела бы обращаться к приставам, но тем не менее, раз с нами так поступают, наверное, такой шаг тоже возможен. Вряд ли Долина из-за границы доверенность выдаст. Это сложно. Поэтому, скорее всего, добровольно ничего не случится», — сказала Свириденко NEWS.ru.

Тем временем сообщается, что охрана дома в Хамовниках, откуда ранее выехала Долина, перекрыла доступ посторонним во двор и подъезд. Свириденко выразила надежду, что это не распространится на покупательницу жилья артистки.

«В настоящий момент охрана не пускает никого из третьих лиц на дворовую территорию и в подъезд дома. Надеемся, что на нас это не распространится», — сказала адвокат Лурье.

До этого стало известно, что Долина окончательно освободила квартиру. По словам местных жителей, возле дома больше не наблюдается активности, связанной с переездом. Последний раз вывоз вещей певицы видели 5 января — тогда имущество вывозили сразу на трех грузовиках.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Артистка не смогла покинуть проданное жилье в установленные сроки из-за большого количества вещей. Долина обещала освободить квартиру еще 5 января, однако затем перенесла переезд на 9 января.

Могут ли Долину наказать за отказ выехать из квартиры в Хамовниках

Верховный суд РФ 16 декабря подтвердил, что квартира принадлежит Полине Лурье. После этого Мосгорсуд 25 декабря постановил выселить из нее артистку, ее дочь и внучку — решение должно исполняться сразу.

Юрист и основатель «Русяев Клуба» Илья Русяев в комментарии NEWS.ru отметил, что отказ Долиной добровольно освободить квартиру может привести к принудительному выселению с понятыми и полицией.

«При продолжении сопротивления уже назначаются исполнительные действия по принудительному выселению с участием понятых и полиции», — сказал юрист.

За отказ исполнять судебное решение предусмотрена только административная ответственность. Приставы вправе взыскать по этой статье штраф до 2,5 тысячи рублей.

Адвокат Александр Бенхин считает, что Долина затягивает выезд из квартиры в Хамовниках, чтобы вызвать сочувствие к себе. Кроме того, по его мнению, она пользуется тем, что ее не будут принудительно выселять. Предположил он это до Нового года.

«Долина прекрасно это знает, и поэтому никто ее выгонять из проданной квартиры до 2026 года, конечно, не будет. Юридически поспособствовать этому можно было бы через судебных приставов. Когда будет окончательное решение о выселении, они должны его исполнить. Мне кажется, что Долина не выезжает из квартиры вследствие неумелого пиара со стороны либо певицы, либо ее советчиков», — пояснил Бенхин NEWS.ru.

Читайте также:

Удар по Белгороду в ночь на 9 января: последствия, блэкаут, сколько жертв

Королевская семья Британии: новости, Карл III отказался видеться с Гарри

Почему не работает WhatsApp 9 января: где сбои в России, полная блокировка