09 января 2026 в 14:16

Адвокат Лурье раскрыла, что будет с Долиной после срыва передачи квартиры

Адвокат Свириденко: Лурье может обратиться к приставам для выселения Долиной

Покупательница квартиры Полина Лурье и ее адвокат Светлана Свириденко после рассмотрения жалобы на решения судов нижестоящих инстанций по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной в Верховном суде РФ Покупательница квартиры Полина Лурье и ее адвокат Светлана Свириденко после рассмотрения жалобы на решения судов нижестоящих инстанций по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной в Верховном суде РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Сторона покупательницы квартиры певицы Ларисы Долиной Полины Лурье готова привлечь приставов для принудительного выселения артистки из квартиры в Хамовниках, хотя и настроена миролюбиво, заявила NEWS.ru адвокат Лурье Светлана Свириденко. Так она отреагировала на срыв передачи жилья. По словам юриста, знаменитость вернется из поездки лишь 20 января.

Полина миролюбиво настроена, она не хотела бы обращаться к приставам, но тем не менее, раз с нами так поступают, наверное, такой шаг тоже возможен. Вряд ли Долина из-за границы доверенность выдаст. Это сложно. Поэтому, скорее всего, добровольно ничего не случится, — сказала Свириденко.

Ранее адвокат Лурье рассказала, что ее доверительница не смогла принять жилье из-за неявки певицы на встречу. По словам правозащитницы, представитель артистки не смог подписать акт приема-передачи, поскольку не наделен необходимыми полномочиями.

Адвокат Долиной Мария Пухова в свою очередь сообщила, что Лурье отказалась принять жилье из-за неверного оформления акта приема-передачи. Она уточнила, что квартира была готова к передаче с 5 января, но Лурье тогда приехать не смогла и перенесла встречу на 9 января.

Лариса Долина
квартиры
приставы
жилье
