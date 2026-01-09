Адвокат раскрыла, когда Долина передаст Лурье ключи от скандальной квартиры Долина планирует передать ключи от квартиры в Хамовниках 9 января

Народная артистка России Лариса Долина планирует передать ключи от квартиры в московском районе Хамовники в пятницу, 9 января, заявила в беседе с ТАСС адвокат исполнительницы Мария Пухова. По ее словам, ожидается, что это произойдет во второй половине дня.

Передача ключей от квартиры Долиной запланирована на сегодня, 9 января, на вторую половину дня, — подчеркнула собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что Долина окончательно освободила квартиру, которую у нее купила Полина Лурье за 112 млн рублей. По словам местных жителей, возле дома в Хамовниках больше не наблюдается активности, связанной с переездом. Последний раз вывоз вещей певицы видели 5 января — тогда имущество вывозили сразу на трех грузовиках.

До этого стало известно, что в Московском международном Доме музыки отменили юбилейное шоу Долиной. Ее место в мартовской афише займут муж актрисы Агаты Муцениеце Петр Дранга и певица Пелагея. Представители концертной площадки объяснили, что такое решение было принято из-за мощной волны негатива, обрушившейся на исполнительницу хита «Погода в доме».