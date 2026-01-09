Атака США на Венесуэлу
09 января 2026 в 13:34

Пенсионеры из России четыре дня провели в снежном капкане

Пенсионеры четыре дня не могли выйти из дома из-за снега под Новосибирском

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Супружеская пара из Новосибирской области четыре дня провела взаперти в собственном дачном доме, заблокированная сильным снегопадом, сообщает аварийно-спасательная служба региона во «ВКонтакте». Происшествие случилось на территории садового товарищества «Кирпичник» в Мошковском районе. Пожилые люди не имели возможности самостоятельно выбраться наружу.

В Мошковском районе спасатели АСС НСО оказали помощь двум пожилым людям, которые в течение четырех дней были заблокированы снегом в дачном доме на территории СНТ «Кирпичник». Супружеская пара 78 и 65 лет не могла самостоятельно выбраться из дома после сильного снегопада, — говорится в сообщении.

Ранее на западе Нидерландов железнодорожное сообщение было почти полностью остановлено из-за сложных погодных условий, в частности снегопада. Проблемы с движением поездов также зафиксированы в восточных районах страны. Движение между нидерландским городом Розендаль и бельгийским Эссеном также оказалось парализовано из-за снега.

Кроме того, 9 января в Москве начался настоящий «снежный армагеддон» из-за балканского циклона «Фрэнсис». За одни сутки в городе выпало до 65% от месячной нормы осадков, а к концу дня высота сугробов может достигнуть рекордных 65 сантиметров.

