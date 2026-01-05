Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 10:57

В дом Игоря Синяка ворвались грабители и приставили ему нож к горлу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Париже грабители ворвались в дом блогера Игоря Синяка и похитили украшения и дорогие сумки. Он рассказал в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что злоумышленники за считаные секунды выбили дверь.

Два вооруженных темнокожих парня вломились ночью ко мне домой. Они буквально за пару секунду выломали дверь и влетели в квартиру. Один из них держал нож у моего горла, пока второй выносил все из квартиры, — пожаловался блогер.

По словам пострадавшего, ограбление было тщательно подготовлено: преступники знали, где хранятся ценности. Сейчас в доме работают сотрудники полиции.

Ранее в Германии злоумышленники проникли в хранилище банка Sparkasse в городе Гельзенкирхене и похитили около €30 млн (2,7 млрд рублей). Неизвестные проникли в здание со стороны соседней крытой парковки. С помощью бурового оборудования они пробили в стене хранилища отверстие, через которое попали внутрь. Внутри злоумышленники вскрыли около 3,2 тыс. сейфовых ячеек с деньгами.

До этого двое мужчин попытались ограбить пенсионерку в подмосковной деревне Петрушино. Злоумышленники залезли в дом и в одной из комнат они столкнулись с 68-летней хозяйкой. Вместо того чтобы сбежать, один из налетчиков достал нож и несколько раз ударил пожилую женщину.

грабители
воры
украшения
грабежи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Енисейске на смену паводку пришла гололедица
Главком ВСУ оплатил отцу клинику в Подмосковье
Многодетные семьи в России могут получить скидки на поездки в такси
Украинец Забарный полностью провалился в матче с «Парижем»
Декоративный мох в интерьере: полное руководство
В Италии указали на двойные стандарты Евросоюза в вопросе Венесуэлы
Гениально и просто: ваш новый любимый перекус менее 50 ккал
«Немножко ждем»: адвокат Лурье о сроках выселения Долиной из квартиры
Россияне начали отказываться от электромобилей
Появились подробности ночных ударов армии России по энергообъектам Украины
Пышный банановый пирог с орехами и изюмом — простой рецепт
Почему не работает WhatsApp 5 января: где сбои в РФ, блокировка, мошенники
Компьютер спас трехлетнего ребенка от пули
В России создадут экспресс-тест для выявления рака
Готовим белорусское печисто на Рождество — лучше, чем мясо по-французски
Бастрыкин взялся за скандальное дело о пропаже отопления на Кубани
В Грузии сделали заявление о сильных соседях после событий в Венесуэле
Появились детали тайного плана побега верховного лидера Ирана в Москву
В дом Игоря Синяка ворвались грабители и приставили ему нож к горлу
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 5 января: где сбои в России
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь
Общество

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января
Россия

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.