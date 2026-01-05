В дом Игоря Синяка ворвались грабители и приставили ему нож к горлу

В Париже грабители ворвались в дом блогера Игоря Синяка и похитили украшения и дорогие сумки. Он рассказал в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что злоумышленники за считаные секунды выбили дверь.

Два вооруженных темнокожих парня вломились ночью ко мне домой. Они буквально за пару секунду выломали дверь и влетели в квартиру. Один из них держал нож у моего горла, пока второй выносил все из квартиры, — пожаловался блогер.

По словам пострадавшего, ограбление было тщательно подготовлено: преступники знали, где хранятся ценности. Сейчас в доме работают сотрудники полиции.

Ранее в Германии злоумышленники проникли в хранилище банка Sparkasse в городе Гельзенкирхене и похитили около €30 млн (2,7 млрд рублей). Неизвестные проникли в здание со стороны соседней крытой парковки. С помощью бурового оборудования они пробили в стене хранилища отверстие, через которое попали внутрь. Внутри злоумышленники вскрыли около 3,2 тыс. сейфовых ячеек с деньгами.

До этого двое мужчин попытались ограбить пенсионерку в подмосковной деревне Петрушино. Злоумышленники залезли в дом и в одной из комнат они столкнулись с 68-летней хозяйкой. Вместо того чтобы сбежать, один из налетчиков достал нож и несколько раз ударил пожилую женщину.