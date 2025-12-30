Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 18:35

Немецкий банк постигла участь Лувра

В Германии воры проникли в хранилище банка Sparkasse и похитили €30 млн

Фото: Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press
В Германии злоумышленники проникли в хранилище банка Sparkasse в городе Гельзенкирхене и похитили около €30 млн (2,7 млрд рублей), сообщает DPA. По сведениям агентства, от их действий пострадали более 2,5 тыс. вкладчиков.

По предварительной информации, в ночь на 29 декабря неизвестные проникли в здание со стороны соседней крытой парковки. С помощью бурового оборудования они пробили в стене хранилища отверстие, через которое попали внутрь, а затем вскрыли около 3,2 тыс. сейфовых ячеек с деньгами.

Уже второй день вкладчики приходят к зданию банка, пытаясь получить информацию о судьбе своих средств и ценностей. 30 декабря у отделения собрались порядка 200 человек, часть из них пыталась пройти внутрь. Сотрудникам охраны даже пришлось обратиться за помощью к полиции.

Ранее стало известно, что из Лувра в ходе ограбления в октябре похитили почти 8,5 тыс. бриллиантов и сотни других драгоценных камней. Преступники использовали технику, прибывшую из одного парижского пригорода, а стоимость добычи составила €88 млн (8,3 млрд рублей).

