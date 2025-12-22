Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 10:22

Раскрыто, сколько грабителям удалось вынести драгоценностей из Лувра

Грабители смогли вынести из Лувра почти 8,5 тыс. бриллиантов

Подъемник у здания Лувра в Париже, который воры использовали, чтобы проникнуть в музей Подъемник у здания Лувра в Париже, который воры использовали, чтобы проникнуть в музей Фото: Стрингер/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Из Лувра в ходе ограбления в октябре похитили почти 8,5 тыс. бриллиантов и сотни других драгоценных камней, сообщает французский телеканал BFMTV. По его данным, преступники использовали технику, прибывшую из одного парижского пригорода, а стоимость добычи составила €88 млн (8,3 млрд рублей).

Ограбление за четыре минуты. И добыча на сумму €88 млн. В общей сложности на тот момент у них было 8482 бриллианта, 35 изумрудов, 34 сапфира и 212 жемчужин, которыми были украшены восемь драгоценностей, которые им удалось унести, — говорится в сообщении.

Ранее один из фигурантов дела об ограблении Лувра заявил, что организаторы преступления говорили со славянским акцентом. По его словам, двое мужчин предложили ему €15 тыс. (1,3 млн рублей) за участие в противозаконном деле.

Кроме того, криминалист Михаил Игнатов предположил, что организатором ограбления Лувра мог быть бизнесмен Тимур Миндич, которого называют «кошельком» украинского президента Владимира Зеленского. Он также не исключил, что преступник действительно имеет славянское произношение и является выходцем с Украины.

Франция
Лувр
ограбления
драгоценности
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В СВР раскрыли, куда бегут украинские «крысы» на фоне угрозы краха страны
Названы товары из России, которые будут в цене на зарубежных маркетплейсах
Разведка назвала невыполнимыми условия Зеленского для завершения конфликта
Швеция разрешила российскому судну покинуть воды страны
В Турции ученик открыл стрельбу по директору школы
План по борьбе с ожирением среди взрослых появится в России к марту
FEI приняла долгожданное решение по российским всадникам
Сильные магнитные бури ожидаются на Земле в ближайшие три дня
В готовом холодце одного бренда нашли стафилококк
Названы самые атакуемые хакерами сферы в России
«Бухают на убой»: Мясников обрушился с критикой на российских пациентов
Россиянам перечислили меры для защиты от мошенничества с жильем
В Елисейском дворце разгорелся громкий скандал из-за воровства
«Никогда не проигрывал»: Бестемьянова объяснила поведение Галлямова
Атака ВСУ на Тамань 22 декабря: удар по трубопроводу, пожар, сколько жертв
Запекаю яблоко для винегрета: рецепт, который меняет все!
Хрустящая закуска, которая не перебивает вкус игристого
В Кремле раскрыли, с чем Дмитриев прилетит к Путину из США
Репродуктолог перечислила главные показания к проведению ЭКО
Москалькова раскрыла, сколько украинцев передала на родину
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.