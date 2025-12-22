Подъемник у здания Лувра в Париже, который воры использовали, чтобы проникнуть в музей

Раскрыто, сколько грабителям удалось вынести драгоценностей из Лувра Грабители смогли вынести из Лувра почти 8,5 тыс. бриллиантов

Из Лувра в ходе ограбления в октябре похитили почти 8,5 тыс. бриллиантов и сотни других драгоценных камней, сообщает французский телеканал BFMTV. По его данным, преступники использовали технику, прибывшую из одного парижского пригорода, а стоимость добычи составила €88 млн (8,3 млрд рублей).

Ограбление за четыре минуты. И добыча на сумму €88 млн. В общей сложности на тот момент у них было 8482 бриллианта, 35 изумрудов, 34 сапфира и 212 жемчужин, которыми были украшены восемь драгоценностей, которые им удалось унести, — говорится в сообщении.

Ранее один из фигурантов дела об ограблении Лувра заявил, что организаторы преступления говорили со славянским акцентом. По его словам, двое мужчин предложили ему €15 тыс. (1,3 млн рублей) за участие в противозаконном деле.

Кроме того, криминалист Михаил Игнатов предположил, что организатором ограбления Лувра мог быть бизнесмен Тимур Миндич, которого называют «кошельком» украинского президента Владимира Зеленского. Он также не исключил, что преступник действительно имеет славянское произношение и является выходцем с Украины.