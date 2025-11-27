День матери
27 ноября 2025 в 12:48

«Товарищ Зеленского»: криминалист о новом повороте в деле ограбления Лувра

Криминалист Игнатов: заказчиком ограбления в Лувре мог быть бизнесмен Миндич

Министр культуры Франции Рашида Дати объявила о закрытии всемирно известного музея в связи с ограблением, произошедшим сразу после открытия Лувра Министр культуры Франции Рашида Дати объявила о закрытии всемирно известного музея в связи с ограблением, произошедшим сразу после открытия Лувра Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press
Заказчиком ограбления Лувра мог быть соратник президента Украины Владимира Зеленского бизнесмен Тимур Миндич, предположил в беседе с NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. Он не исключил, что организатор преступления действительно имеет славянский акцент и является украинцем.

Преступник, который ограбил Лувр, сознается, что совершил ограбление. При этом, якобы он не понимал, куда идет. В эту версию защиты вряд ли кто-то поверит. Даже французские суды, которые по большому счету достаточно русофобны. Заказчик действительно мог быть со славянским акцентом. Но сомневаюсь, что обвиняемый по делу разбирается в особенностях произношения французского и славянского народов. Украинцы тоже похоже разговаривают. У них специфический акцент. Насколько мне известно, проходила информация, что заказчиком ограбления Лувра мог быть товарищ Зеленского Миндич, — пояснил Игнатов.

Ранее один из подозреваемых в ограблении Лувра рассказал, что заказчики преступления имели славянский акцент. Он добавил, что двое мужчин предложили ему за участие в грабеже €15 тыс. (1,3 млн рублей).

