Украинские военные разграбили православную церковь в Константиновке на территории Донецкой Народной Республики, заявил пленный боец территориальной обороны ВСУ Артем Степаненко в беседе с РИА Новости. По его словам, военнослужащие ВСУ вошли в здание и забрали все находившееся там имущество.

В Константиновке ВСУ зашли в церковь и забрали все, что в церкви было, то есть книги, иконы, буквально все, что находилось там, и вывезли в неизвестном направлении, — сообщил собеседник.

Ранее военнослужащие Вооруженных сил Украины оборудовали укрепленный опорный пункт в церкви села Гоголевка Суджанского района Курской области. Командир парашютно-десантной роты группировки «Днепр» с позывным Рубеж сообщил, что при освобождении храма российскими войсками украинские бойцы открыли по нему массированный огонь.

До этого сообщалось, что ВСУ нанесли удар по центру населенного пункта Красноармейск в Донецкой Народной Республике. Один из снарядов попал в храм Архистратига Михаила. Телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что в момент обстрела внутри здания находился священник. Он получил ранения и был срочно доставлен в больницу. Минобороны России эту информацию не комментировало.