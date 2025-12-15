Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
«Гады они»: ВСУ превратили церковь под Курском в укрепленный пункт

ВСУ обстреляли церковь в селе Гоголевка Курской области

Фото: Сергей Бобылев/ РИА Новости
Украинские военнослужащие переоборудовали церковь в селе Гоголевка Суджанского района Курской области в укрепленный пункт, заявил в беседе с ТАСС командир парашютно-десантной роты группировки войск «Днепр» с позывным Рубеж. По его словам, когда ВС России освобождали храм, ВСУ открыли по нему огонь.

Гады они, просто по церкви стреляли со всего, что можно. Мы церковь отбили, противника выбили. В церкви у них солдаты ВСУ сидели, там они укреплялись. Там до трех боевиков ВСУ было, — рассказал боец.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по центру освобожденного Красноармейка в ДНР, один из снарядов попал в храм Архистратига Михаила. Как отметил телеведущий Владимир Соловьев, внутри в этот момент находился священник, он получил ранения и был экстренно госпитализирован. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что при атаках ВСУ в приграничных районах были повреждены или разрушены семь храмов и 79 памятников. По его словам, информацию о таких объектах вносят в «Белую книгу».

ВСУ
Курская область
церкви
ВС РФ
обстрелы
