Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 16:10

«Ради наших детей»: Плющенко признался, на что пошел ради ученицы

Плющенко заявил, что переступил через принципы ради возвращения Костылевой

Евгений Плющенко Евгений Плющенко Фото: Дмитрий Белицкий/АГН «Москва»
Читайте нас в Дзен

Тренер и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что ради возвращения в его академию фигуристки Елены Костылевой, которую ранее избивала родная мать, он переступить через все принципы. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) наставник добавил, что у него состоялся серьезный разговор, после которого было принято решение начать все с чистого листа.

Мы все живем и все делаем ради наших детей. Ради Лены и только ради нее ,мы стерли ластиком из жизни весь негатив и переступили через все наши принципы. В Рождество — в светлый христианский праздник — все вместе поговорили и решили начать нашу спортивную жизнь с ней с чистого листа, — написал тренер.

Ранее сообщалось, что Костылева сменила своего тренера. От двукратного олимпийского чемпиона она перешла к специалисту Софье Федченко. Наставница уточнила, что тренировочный процесс возобновится только после полного восстановления фигуристки. Недавно Костылева перенесла хирургическую операцию.

До этого гендиректор академии «Ангелы Плющенко» и продюсер Яна Рудковская выступила с публичным заявлением. Она обвинила мать фигуристки, Ирину Костылеву, в жестоком обращении с ее 14-летней дочерью. С разрешения отца Елены Рудковская разместила видеозапись. На ней женщина, похожая на мать спортсменки, наносит ей несколько ударов.

Евгений Плющенко
фигурное катание
фигуристки
ученики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сдвиг в Красноармейске и огромные потери ВСУ: новости СВО на вечер 8 января
«Закон джунглей»: захват Мадуро возмутил спикера парламента Турции
В чат ChatGPT стало проще консультироваться о здоровье
Застряли на диване? Пять простых способов победить новогоднюю лень
Раскрыто, что грозит Долиной за отказ добровольно освободить квартиру
Пьем и не пьянеем! Гид по идеальным закускам к любому алкоголю на праздники
«Ради наших детей»: Плющенко признался, на что пошел ради ученицы
Как похудеть быстро: готовим гороховый суп — много белка и клетчатки
«Все время хочу жрать»: невеста Лепса рассказала о проблемах со здоровьем
Москвич решил сменить профессию и попал на деньги
Дети от Учителя, расставание с Тройником, новый роман: как живет Пересильд
В Госдуме рассказали, какая категория россиян получит дополнительный отпуск
Раскрыты новые факты в деле о «беспаспортных» дронах для СВО
Пьяный мужчина сломал нос подростку в очереди на каток
Лось заблокировал проезд автомобилистам в Пензенской области и попал в кадр
«Осознанная бравада»: профайлер разгадал тайну танца Мадуро
Раскрыты детали переезда Ларисы Долиной из квартиры Лурье
В России задали неудобный вопрос сторонникам конфликта на Украине
В украинском городе объявили ЧС национального уровня
Пашинян: Ереван и Баку начали обмен списками товаров для возможной торговли
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.