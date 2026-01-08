«Ради наших детей»: Плющенко признался, на что пошел ради ученицы

Тренер и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что ради возвращения в его академию фигуристки Елены Костылевой, которую ранее избивала родная мать, он переступить через все принципы. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) наставник добавил, что у него состоялся серьезный разговор, после которого было принято решение начать все с чистого листа.

Мы все живем и все делаем ради наших детей. Ради Лены и только ради нее ,мы стерли ластиком из жизни весь негатив и переступили через все наши принципы. В Рождество — в светлый христианский праздник — все вместе поговорили и решили начать нашу спортивную жизнь с ней с чистого листа, — написал тренер.

Ранее сообщалось, что Костылева сменила своего тренера. От двукратного олимпийского чемпиона она перешла к специалисту Софье Федченко. Наставница уточнила, что тренировочный процесс возобновится только после полного восстановления фигуристки. Недавно Костылева перенесла хирургическую операцию.

До этого гендиректор академии «Ангелы Плющенко» и продюсер Яна Рудковская выступила с публичным заявлением. Она обвинила мать фигуристки, Ирину Костылеву, в жестоком обращении с ее 14-летней дочерью. С разрешения отца Елены Рудковская разместила видеозапись. На ней женщина, похожая на мать спортсменки, наносит ей несколько ударов.