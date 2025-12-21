Новый год-2026
Фигуристка Костылева сменила тренера

Фигуристка Костылева перешла от Плющенко к Федченко

Елена Костылева Елена Костылева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российская фигуристка Елена Костылева сменила наставника, перейдя от двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко к тренеру Софье Федченко, об этом изданию Sport24 сообщила новая наставница спортсменки. По ее словам, тренировки возобновятся только после восстановления фигуристки, которой недавно делали операцию.

Обсудили возможные условия нашего сотрудничества, план подготовки к первенству России. Договорились, что, когда рана Лены заживет после операции, начнем работу, — сказала Федченко.

Ранее гендиректор академии «Ангелы Плющенко» и продюсер Яна Рудковская опубликовала пост, в котором заявила о жестоком обращении Ирины Костылевой со своей дочерью, фигуристкой Еленой. С разрешения отца Елены Костылевой Рудковская разместила у себя в канале видео, где женщина, похожая на мать Елены, наносит молодой спортсменке несколько ударов.

После этого Плющенко назвал мерзкими заявления матери фигуристки Елены Костылевой Ирины. Та пожелала дочери провала на соревнованиях.

