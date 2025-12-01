День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 11:20

«Мерзость»: у Плющенко лопнуло терпение из-за матери Костылевой

Плющенко назвал мерзкими заявления матери Костылевой о провале дочери

Евгений Плющенко Евгений Плющенко Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в Telegram-канале назвал мерзкими заявления матери фигуристки Елены Костылевой Ирины. Она пожелала дочери провала на соревнованиях.

Господи, какая же мерзость! Друзья прислали! Пожелание от мамы своей талантливой дочери Лене в День Матери, — написал фигурист.

Ранее Ирина Костылева заверила, что не повышала голоса на свою дочь, которая, по ее словам, постоянно грозилась пожаловаться Плющенко. Женщина уверена, что фигуристка провалится в сезоне и не станет чемпионкой России.

Забыла, кто с тобой муки ада после каждой травмы проходил? Кто тебя любил, жалел, защищал и поддерживал в спорте все восемь до Плющенко лет. Хочу увидеть ее провал у Плющенко, — заявила мать спортсменки.

Ранее гендиректор академии «Ангелы Плющенко» и продюсер Яна Рудковская опубликовала пост, в котором заявила о жестоком обращении Ирины Костылевой со своей дочерью. С разрешения отца фигуристки она разместила у себя в канале видео, где женщина, похожая на мать Елены, распускает руки.

Евгений Плющенко
фигуристы
спортсмены
Яна Рудковская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Любителям сидеть на унитазе с телефоном рассказали об «анальной мясорубке»
Чиновников в российском регионе ждут сокращения
В Британии назвали ошибку Зеленского перед переговорами Украины и США
Россиянин ударил топором мотоциклиста на заправке и попал на видео
Зумеры помогли Билану поднять прайс на новогодние корпоративы
Перенесший рак журналист назвал переломное событие в своей жизни
В Перми водители застряли в километровой пробке из-за ДТП
В АТОР предсказали рост турпотока из Китая в Россию после отмены виз
Купянск, Липцы, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 1 декабря
Ангарскому маньяку вынесли приговор по делу о двойном убийстве
В Минпромторге раскрыли средний возраст автомобилей в России
Значительная часть прежнего парламента Киргизии возвращается в новый созыв
Калифорнийские ученые нашли уникальную амебу
Традиционную программу зимних развлечений запустили в Москве
«Мерзость»: у Плющенко лопнуло терпение из-за матери Костылевой
Скончался заслуженный врач России Ярцев
В Госдуме возмутились лечением мигрантов по ОМС
Медведчук объяснил, в чьих руках находится власть после отставки Ермака
Львица растерзала проникшего в вольер посетителя зоопарка
Ограничение работы WhatsApp 1 декабря: где сбои в России, когда заблокируют
Дальше
Самое популярное
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола
Общество

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.