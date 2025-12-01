«Мерзость»: у Плющенко лопнуло терпение из-за матери Костылевой

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в Telegram-канале назвал мерзкими заявления матери фигуристки Елены Костылевой Ирины. Она пожелала дочери провала на соревнованиях.

Господи, какая же мерзость! Друзья прислали! Пожелание от мамы своей талантливой дочери Лене в День Матери, — написал фигурист.

Ранее Ирина Костылева заверила, что не повышала голоса на свою дочь, которая, по ее словам, постоянно грозилась пожаловаться Плющенко. Женщина уверена, что фигуристка провалится в сезоне и не станет чемпионкой России.

Забыла, кто с тобой муки ада после каждой травмы проходил? Кто тебя любил, жалел, защищал и поддерживал в спорте все восемь до Плющенко лет. Хочу увидеть ее провал у Плющенко, — заявила мать спортсменки.

Ранее гендиректор академии «Ангелы Плющенко» и продюсер Яна Рудковская опубликовала пост, в котором заявила о жестоком обращении Ирины Костылевой со своей дочерью. С разрешения отца фигуристки она разместила у себя в канале видео, где женщина, похожая на мать Елены, распускает руки.