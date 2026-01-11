Дубцова поделилась фотографиями с возлюбленным Ирина Дубцова провела новогодние каникулы на Мальдивах с Иваном Петренко

Российская певица Ирина Дубцова провела новогодние праздники на Мальдивах вместе со своим возлюбленным — бизнесменом Иваном Петренко. Она поделилась с подписчиками в Instagram (деятельность в РФ запрещена) кадрами пляжного отдыха.

И пусть весь мир подождет, — подписала публикацию Дубцова.

Певица появилась перед камерой в топе с завязками, белых шортах и полупрозрачной накидке оттенка топленого молока. Ее образ был завершен плетеной сумкой, широкополой шляпой и круглыми солнцезащитными очками. Длинные волосы у артистки уложены в легкие локоны.

Петренко на фотографии позирует в белой рубашке, шортах и темно-коричневых очках от солнца. Пара стоит в объятиях на песчаном пляже, на фоне бескрайнего океана.

Впервые Дубцова и Петренко появились на публике на юбилейном шоу в честь 30-летия «Русского радио». Оказалось, что возлюбленные уже несколько месяцев находятся в отношениях. Летом 2025 года Дубцова призналась бизнесмену в любви. Они также ездили в совместный отпуск и даже успели познакомиться с детьми друг друга.