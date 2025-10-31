Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 11:25

Ирина Дубцова показала публике нового возлюбленного

Ирина Дубцова впервые вышла в свет с возлюбленным Иваном Петренко

Ирина Дубцова Ирина Дубцова Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Певица и поэтесса Ирина Дубцова впервые появилась на публике с новым возлюбленным Игорем Петренко, сообщает «7Дней.ru». Финалистка «Фабрики звезд» и ее парень попали в объектив папарацци. На юбилейном шоу в честь 30-летия «Русского радио» артистка и бизнесмен официально объявили, что стали парой.

Оказалось, что Дубцова уже несколько месяцев находится в отношениях. Летом 2025 года певица рассказывала, что влюблена в Петренко. Они вместе ездили в отпуск и даже познакомились с детьми друг друга. Поклонники допускают, что в ближайшем будущем Дубцовой сделают предложение руки и сердца.

Певица пока не прокомментировала возможность свадьбы, но не отходила от избранника на светском мероприятии, держа его за руку. На фото она предстала в блестящем наряде с меховой накидкой, а ее спутник надел смокинг.

При этом у знаменитости есть сын от отношений с Романом Черницыным. Артему уже 19 лет, и он давно не живет с матерью, строит личную жизнь и музыкальную карьеру.

Ранее сын Дубцовой выпустил первый трек и взял фамилию матери. Певица поздравила ребенка с дебютом сингла «Патрики». По документам молодой человек носит фамилию отца — солиста группы Plazma Романа Черницына.

Ирина Дубцова
певицы
мужчины
знаменитости
