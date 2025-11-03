Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 16:45

«За деньги»: Ирина Дубцова опубликовала видео с новым бойфрендом в постели

Ирина Дубцова пошутила, что встречается с новым бойфрендом ради денег

Ирина Дубцова Ирина Дубцова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Ирина Дубцова в Telegram-канале опубликовала видео с новым бойфрендом, директором косметического бренда Иваном Петренко, после обвинений в его содержании. Подписчики назвали возлюбленного артистки арендным женихом, однако она пошутила, что на самом деле он «приплачивает» ей за совместное проживание.

Должна признаться. Это Ваня мне приплачивает. Я и живу с ним за деньги, бессовестная, — написала звезда.

Подписчики не верят в роман Дубцовой с Петренко и утверждают, что она взяла его «на прокат». Другие поинтересовались, сколько певица платит ему за фейковые отношения.

В 2004 году Дубцова вышла замуж за солиста группы Plazma Романа Черницына, которому сказала да прямо на сцене, — предложение он сделал во время концерта. Через два года после свадьбы у пары родился сын Артем.

Однако брак артистов продлился недолго — в 2008 году супруги расстались. Позже певица два года состояла в отношениях с бизнесменом и стоматологом Тиграном Мальянцем, а в 2014–2015 годах встречалась с диджеем Леонидом Руденко.

Ранее 19-летний Артем выпустил свой первый трек и взял фамилию Дубцовой. Артистка поздравила сына с дебютом. В документах молодой человек значится как Черницын. Первый сингл Артема называется «Патрики».

Ирина Дубцова
певицы
шоу-бизнес
отношения
возлюбленные
