Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 11:20

«Прости, что мешала»: сын Дубцовой сменил фамилию

Сын Дубцовой взял фамилию матери ради певческой карьеры

Певица Ирина Дубцова Певица Ирина Дубцова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сын певицы Ирины Дубцовой 19-летний Артем выпустил свой первый трек и взял фамилию матери. Артистка поздравила наследника с дебютом в Instagram (деятельность в РФ запрещена). По документам же молодой человек имеет фамилию отца — солиста группы Plazma Романа Черницына. Первый сингл Артема называется «Патрики».

Как быстро ты превратился из моего маленького мальчика в бородатого парня, который так круто и честно выражает свои мысли и эмоции в стихах и музыке. Прости, что мешала тебе. Ты молодец! — написала Дубцова.

Ранее певец Хабиб кардинально сменил имидж и перекрасился в блондина. Исполнитель хита «Ягода-малинка» сообщил, что его пригласили исполнить песню на стихи Сергея Есенина. Артист отметил, что решился сразу на изменение внешности.

До этого мальчику из Великобритании отказали в выдаче загранпаспорта из-за фамилии Скайуокер. Власти обосновали это авторскими правами Disney на франшизу «Звездные войны». Родители так назвали ребенка из-за любви к творчеству режиссера Джорджа Лукаса. В итоге в паспортной службе им пошли навстречу.

артисты
песни
певцы
Ирина Дубцова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Турции началось громкое дело о шпионаже с участием экс-мэра Стамбула
Юрист рассказал, можно ли тратить деньги с найденной банковской карты
В Испании нашли потерянный шедевр Пикассо
ВВС США объявили тендер на строительство частных ЦОД на авиабазах
Известному предпринимателю сулят срок за поставки дронов для ВСУ
Пострадавшую при атаке БПЛА семью из Подмосковья отправят в гостиницу
Королевская семья Британии: новости, почему Диана жаловалась на Карла III
Российские войска разнесли подпитывающие ВСУ объекты на Украине
Пнувший музыкальную колонку житель Луганска скончался
Группировка ВСУ почти оказалась в котле под Красным Лиманом
Цифровой рубль: полный обзор новой валюты
«Не останется без ответа»: сенатор об атаке БПЛА на Красногорск
Суд Петербурга приговорил курьера мошенников к пяти годам колонии
Армия России заняла еще одно село в ДНР
Бельгия предложила ЕС финансировать Украину без использования активов РФ
Число пострадавших при взрыве на заводе в Копейске резко возросло
Слезы россиянки из-за погони «гаишников» за мужем попали на видео
Бешеный койот набросился на женщину с собакой
Старый дом и новодел. Как жили Усольцевы: репортаж из Красноярского края
Ученые разработали новый метод дыхания через задний проход
Дальше
Самое популярное
Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт
Семья и жизнь

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой
Общество

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.