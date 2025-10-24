«Прости, что мешала»: сын Дубцовой сменил фамилию

Сын певицы Ирины Дубцовой 19-летний Артем выпустил свой первый трек и взял фамилию матери. Артистка поздравила наследника с дебютом в Instagram (деятельность в РФ запрещена). По документам же молодой человек имеет фамилию отца — солиста группы Plazma Романа Черницына. Первый сингл Артема называется «Патрики».

Как быстро ты превратился из моего маленького мальчика в бородатого парня, который так круто и честно выражает свои мысли и эмоции в стихах и музыке. Прости, что мешала тебе. Ты молодец! — написала Дубцова.

