02 января 2026 в 16:07

Буданов принял предложение Зеленского возглавить офис президента

Владимир Зеленский и Кирилл Буданов Владимир Зеленский и Кирилл Буданов Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Keystone Press Agency/Global Look Press
Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов сообщил, что принял предложение президента страны Владимира Зеленского возглавить его офис. В своем Telegram-канале он заявил, что продолжает служить стране.

Принял предложение <…> Владимира Зеленского возглавить офис главы государства. Продолжаю служить Украине, — написал он.

Ранее Зеленский предложил Буданову должность главы своего офиса. Он объяснил, что это решение продиктовано необходимостью «усилить фокус на вопросах безопасности».

До этого сообщалось, что Зеленский может выбрать на должность главы его офиса Буданова. Неназванные источники отметили, что популярный начальник ГУР станет «предпочтительным кандидатом», если украинский глава сделает выбор в пользу правительства, которое возглавят силовики.

Также стало известно, что экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак продолжает общение с Зеленским и часто бывает в его резиденции в Конча-Заспе. По их данным, уволенный на фоне коррупционного скандала чиновник фактически остается в ближнем кругу главы государства.

