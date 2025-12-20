Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 16:48

«Никуда не делся»: стало известно о встречах Ермака и Зеленского под Киевом

«Зеркало недели»: Ермак продолжает общаться с Зеленским в его резиденции

Андрей Ермак Андрей Ермак Фото: Global Look Press
Бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак продолжает общаться с главой государства Владимиром Зеленским и часто посещает его резиденцию в поселке Конча-Заспа под Киевом, сообщает издание «Зеркало недели». По его информации, уволенный на фоне коррупционного скандала Ермак на самом деле «никуда не ушел».

Ермак никуда не делся. Он просто больше не сидит в офисе [президента] и не управляет процессами в режиме 24/7. Но он постоянно на телефоне, а по вечерам — у президента дома за забором в Конча-Заспе, — рассказал источник издания.

Несмотря на то что у Зеленского стали чаще бывать глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и глава Главного управления разведки Кирилл Буданов, Ермака никто не спешит списывать со счетов, считают эксперты. По их словам, замглавы офиса Виктор Микита давно мог предоставить президенту список кандидатов на освободившуюся должность, но он этого не делает и сохраняет тесные контакты со ставленником Ермака — вице-премьером Алексеем Кулебой.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Ермак после официального увольнения сохраняет контроль над министрами и главами администраций. По его мнению, влияние чиновника на украинскую политику не может исчезнуть в одночасье.

Андрей Ермак
Владимир Зеленский
Украина
Киев
