17 декабря 2025 в 20:07

В Раде объяснили, почему Ермак возобновил общение с Зеленским

Депутат Рады Дмитрук: Ермак сохраняет влияние на украинских министров

Андрей Ермак Андрей Ермак Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак после официального увольнения сохраняет контроль над министрами и главами администраций, сказал NEWS.ru действующий депутат Верховной рады Артем Дмитрук. По его мнению, влияние Ермака на украинскую политику не может исчезнуть в одночасье.

Пока [президент Украины] Владимир Зеленский будет присутствовать на Украине и иметь свою мнимую «легализацию», страна будет террористической. И никакие правовые решения там не пройдут. Тонкость в том, что если люди из окружения Зеленского и теряют влияние, то постепенно, не сразу. Было украдено так много, так много было «взято» власти — в один момент это не потерять. Ермак сохраняет контроль — над министрами, над главами администраций, — сказал Дмитрук.

Он подчеркнул, что скандальное увольнение Ермака в ноябре было призвано обмануть западных кураторов Украины.

Да, они хотят обмануть [президента США] Дональда Трампа и ЕС. Обман — их стратегия. И они хороши в ней. Они обманули весь украинский народ, десятки миллионов — они профи в этом, — пояснил Дмитрук.

Ранее стало известно, что Ермак возобновил общение с Зеленским, хотя его увольнение сопровождалось громким скандалом. По словам депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, экс-глава офиса президента со временем может вернуться в украинскую политику.

