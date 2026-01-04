Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 13:03

Суд поставил точку в деле изъятия миллиардных активов экс-главы кабмина КЧР

Суд признал законным решение об изъятии имущества экс-главы кабмина КЧР Кайшева

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
Московский городской суд признал законным решение об изъятии в доход государства имущества экс-председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики Владимира Кайшева, сообщает ТАСС. Активы высокопоставленного чиновника оцениваются в 41 млрд рублей.

Оставить судебное постановление суда первой инстанции без изменения, жалобу без удовлетворения, — сказано в материалах дела.

В список конфискованного имущества вошли доли в коммерческих компаниях, земельные участки, жилые и нежилые объекты в Ставропольском крае, Москве и Подмосковье, а также автомобили премиального сегмента. Активы Кайшева обнаружили в ходе расследования уголовного дела о попытке рейдерского захвата предприятия по добыче минеральной воды. В материалах дела также есть эпизоды, связанные с хищением природного газа.

Сейчас 71-летний Кайшев находится в следственном изоляторе. Ему инкриминируют создание преступного сообщества, мошенничество, кражу и вымогательство.

Ранее в Китае бывшего мэра Гуанчжоу приговорили к смертной казни за коррупцию, растрату и злоупотребление служебным положением. В 2019 году в его доме изъяли 13,5 тонны золота и 23 тонны наличных. По данным правоохранителей, чиновник брал взятки за контракты и сделки с землей. Расследование продолжалось шесть лет.

хищения
коррупция
суды
деньги
