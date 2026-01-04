Суд поставил точку в деле изъятия миллиардных активов экс-главы кабмина КЧР

Московский городской суд признал законным решение об изъятии в доход государства имущества экс-председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики Владимира Кайшева, сообщает ТАСС. Активы высокопоставленного чиновника оцениваются в 41 млрд рублей.

Оставить судебное постановление суда первой инстанции без изменения, жалобу без удовлетворения, — сказано в материалах дела.

В список конфискованного имущества вошли доли в коммерческих компаниях, земельные участки, жилые и нежилые объекты в Ставропольском крае, Москве и Подмосковье, а также автомобили премиального сегмента. Активы Кайшева обнаружили в ходе расследования уголовного дела о попытке рейдерского захвата предприятия по добыче минеральной воды. В материалах дела также есть эпизоды, связанные с хищением природного газа.

Сейчас 71-летний Кайшев находится в следственном изоляторе. Ему инкриминируют создание преступного сообщества, мошенничество, кражу и вымогательство.

