05 января 2026 в 12:30

Украинских военных уличили в «маскировке» под беженцев

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Военные из нацбатов Вооруженных сил Украины (ВСУ) часто пытаются покинуть свои позиции в гражданской одежде в случае прорывов российских подразделений, сообщили ТАСС в силовых структурах РФ. Там бегство украинцев назвали хаотичным процессом.

Часто при особо стремительных прорывах [Вооруженных сил РФ], когда техника становится обузой, они (военнослужащие нацбатов ВСУ — NEWS.ru) прибегают к тактике скрытного выхода: бросают форму, переодеваются в гражданку и пытаются просочиться через лесопосадки или выехать на частном транспорте под видом беженцев, — подчеркнули в ведомстве.

Правоохранители уточнили, что нередко бойцы нацбатов использовали для бегства санитарные машины. С их помощью ВСУ эвакуировали группы командования украинских формирований, добавили в органах.

Ранее сообщалось, что ВСУ выводят с Волчанского направления спецподразделение ГУР «Центр Тимура» на восполнение потерь. По информации источников, его задействовали как штурмовую пехоту.

До этого стало известно, что что подразделение ВСУ «Птицы Мадьяра» ликвидирует украинских дезертиров. По словам источника, самовольно покинувших свою часть украинских солдат уничтожают в Харьковской области.

ВСУ
Нацбаты
беженцы
группировки
