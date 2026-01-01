Новый год — 2026
Пятерым депутатам Рады назначили гигантские залоги для освобождения

Пятерым депутатам Рады назначили залог до $947 тыс.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Высший антикоррупционный суд Украины установил залог в качестве меры пресечения для пятерых депутатов Верховной рады, обвиняемых в коррупции, сообщила специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Суммы залога варьируются от $393 до $947 тыс. (от 30 тыс. до 74 млн рублей).

Дело касается деятельности организованной преступной группы, действовавшей, по версии следствия, в парламенте. В конце 2025 года пятерым ее участникам были предъявлены обвинения в получении неправомерной выгоды за нужное голосование по законопроектам. Ранее, 27 декабря, силовики провели обыски в помещениях Рады.

По данным украинских СМИ, среди фигурантов — близкий к президенту страны Владимиру Зеленскому продюсер Сергей Шефир, а также депутаты Юрий Кисель, Евгений Пивоваров, Михаил Лабе, Игорь Негулевский и Ольга Савченко.

Следствие считает, что группа, действовавшая с 2021 года, имела иерархическую структуру. Указания о голосовании передавались через специальный чат в мессенджере, а после пленарных заседаний депутаты получали денежное вознаграждение.

До этого журналисты заявили, что Зеленский получил удар перед встречей с Трампом во Флориде. Речь идет о проведенном сотрудниками НАБУ обыске в здании парламента в Киеве, который, по их мнению, подрывает легитимность украинского политика в ключевой момент накануне переговоров с президентом США.

