Дачникам объяснили, как правильно обработать сад от вредителей Депутат Чаплин: обрабатывать сад от вредителей нужно в несколько этапов

Дачникам рекомендуется начать обработку сада от вредителей уже ранней весной, пока еще не распустились почки — делать это нужно в несколько этапов, заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы Никита Чаплин. Он отметил, что такой подход позволит избавиться от зимующих форм болезней растений.

Первую, самую важную обработку называют «голубым опрыскиванием» из-за цвета рабочего раствора. Проводят ее очень рано, когда среднесуточная температура переваливает через отметку в плюс пять градусов, снег еще может лежать, но почки на деревьях еще спят крепким сном. В это время мы боремся с зимующими формами болезней, а также с яйцекладками тли и клещей, которые прячутся в трещинах коры, — объяснил Чаплин.

По его словам, второй этап обработки сада наступает в фазе «зеленого конуса», когда трогаются почки. Это время пробуждения долгоносиков, пилильщиков и листоверток. Здесь можно применять современные инсектициды, но важно успеть до выдвижения бутонов.

Третий этап проводят по «розовому бутону» перед цветением — в этот момент активизируются гусеницы плодожорки и другие вредители завязей. Как только дерево зацвело, все опрыскивания категорически прекращают, чтобы не отравить пчел. Четвертую, завершающую обработку делают сразу после цветения, когда опадают лепестки, заключил парламентарий.

