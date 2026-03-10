Олимпиада и Паралимпиада — 2026
10 марта 2026 в 16:28

Дачникам объяснили, как правильно обработать сад от вредителей

Депутат Чаплин: обрабатывать сад от вредителей нужно в несколько этапов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Дачникам рекомендуется начать обработку сада от вредителей уже ранней весной, пока еще не распустились почки — делать это нужно в несколько этапов, заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы Никита Чаплин. Он отметил, что такой подход позволит избавиться от зимующих форм болезней растений.

Первую, самую важную обработку называют «голубым опрыскиванием» из-за цвета рабочего раствора. Проводят ее очень рано, когда среднесуточная температура переваливает через отметку в плюс пять градусов, снег еще может лежать, но почки на деревьях еще спят крепким сном. В это время мы боремся с зимующими формами болезней, а также с яйцекладками тли и клещей, которые прячутся в трещинах коры, — объяснил Чаплин.

По его словам, второй этап обработки сада наступает в фазе «зеленого конуса», когда трогаются почки. Это время пробуждения долгоносиков, пилильщиков и листоверток. Здесь можно применять современные инсектициды, но важно успеть до выдвижения бутонов.

Третий этап проводят по «розовому бутону» перед цветением — в этот момент активизируются гусеницы плодожорки и другие вредители завязей. Как только дерево зацвело, все опрыскивания категорически прекращают, чтобы не отравить пчел. Четвертую, завершающую обработку делают сразу после цветения, когда опадают лепестки, заключил парламентарий.

Ранее адвокат по жилищным и земельным делам Светлана Жмурко предупредила, что борщевик на участке может стоить дачникам до 50 тыс. рублей штрафа. Она отметила, что ответственность будут нести как собственники, так и арендаторы и землепользователи.

