Соседи обзавидуются: идеальный розовый куст, утопающий в цветах

Мечтаете о клумбе, утопающей в нежно-розовом цвету, которая станет предметом зависти всех соседей? Посадите эти цветы — соседи обзавидуются! Они создают идеальный розовый куст, утопающий в цветах.

Гортензия метельчатая сорта «ванилла фрейз» — этот кустарник превращается в настоящее облако из розовых соцветий, меняющих оттенок от кремово-белого до насыщенно-розового к осени. Ее огромные пирамидальные шапки цветов сплошь покрывают куст, достигая 30 см в длину, и держатся с июля до заморозков.

Другой идеальный кандидат — спирея японская, которая образует аккуратный, компактный куст полусферической формы, полностью усыпанный ярко-розовыми щитками соцветий. А для романтичного настроения подойдет лаватера, или дикая роза, чьи крупные воронковидные цветы нежно-розового оттенка покрывают куст сплошным ковром все лето. Эти растения абсолютно неприхотливы, зимостойки и будут радовать вас своей красотой долгие годы, не требуя сложного ухода.

