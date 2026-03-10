Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 15:28

Соседи обзавидуются: идеальный розовый куст, утопающий в цветах

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мечтаете о клумбе, утопающей в нежно-розовом цвету, которая станет предметом зависти всех соседей? Посадите эти цветы — соседи обзавидуются! Они создают идеальный розовый куст, утопающий в цветах.

Гортензия метельчатая сорта «ванилла фрейз» — этот кустарник превращается в настоящее облако из розовых соцветий, меняющих оттенок от кремово-белого до насыщенно-розового к осени. Ее огромные пирамидальные шапки цветов сплошь покрывают куст, достигая 30 см в длину, и держатся с июля до заморозков.

Другой идеальный кандидат — спирея японская, которая образует аккуратный, компактный куст полусферической формы, полностью усыпанный ярко-розовыми щитками соцветий. А для романтичного настроения подойдет лаватера, или дикая роза, чьи крупные воронковидные цветы нежно-розового оттенка покрывают куст сплошным ковром все лето. Эти растения абсолютно неприхотливы, зимостойки и будут радовать вас своей красотой долгие годы, не требуя сложного ухода.

Ранее был назван многолетник, который выдерживает и +40, и −30 градусов без всякого ухода.

Проверено редакцией
Читайте также
Флоксы отдыхают: топ-5 однолетников для посева в марте, которые цветут пышнее и дольше
Общество
Флоксы отдыхают: топ-5 однолетников для посева в марте, которые цветут пышнее и дольше
5 самых красивых клубневых цветов: они как с обложки — растения, которые делают сад по-настоящему эффектным
Общество
5 самых красивых клубневых цветов: они как с обложки — растения, которые делают сад по-настоящему эффектным
Посыпьте это по снегу в марте — и вредители не проснутся: от проволочника, слизней, тли и майского жука
Общество
Посыпьте это по снегу в марте — и вредители не проснутся: от проволочника, слизней, тли и майского жука
Комнатный садик на подоконнике: что посадить для чая, салата и аромата
Семья и жизнь
Комнатный садик на подоконнике: что посадить для чая, салата и аромата
Ветеринар напомнила об опасности комнатных растений для кошек
Life Style
Ветеринар напомнила об опасности комнатных растений для кошек
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Макрон вновь соберет совет обороны Франции по ситуации вокруг Ирана
Власти Москвы передумали забирать недвижимость у известного комика
Пьяный мужчина насмерть сбил пожилого пешехода во Владивостоке
Маньяк расправился с двумя женщинами на туристической тропе ради машины
Психолог дал совет, как выплеснуть эмоции во время конфликта
На Украине диспетчер скорой отказалась принимать вызов из-за русского языка
Политолог оценил вероятность окончания ближневосточного конфликта
Жалобы на жизнь, потеря дохода, срок в России: как живет Семен Слепаков
Экс-вице-губернатора Курской области отправили в СИЗО
Волонтеры нашли загадочные следы пропавших в Звенигороде детей
Мужчина пытался устроить пожар рядом с резиденцией канцлера ФРГ
«Нет, не правда»: Песков о «единственном» тупике в украинском конфликте
В России анонсировали испытания дрона-аналога Starlink
Экономист раскрыл, как изменится курс рубля весной 2026 года
Болтон раскрыл, кого могут обвинить в провале операции против Ирана
Мерц раскрыл, что его тревожит в иранской войне больше всего
Аналитик рассказал об актуальных ценах на нефть
«Полноценный кризис»: в Европе обеспокоились из-за слов Зеленского
Супруги из Петербурга решили засудить Финляндию
Штрафы, уголовные дела и долги: куда пропал актер Артур Смольянинов
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.