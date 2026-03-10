Взрыв произошел в московском институте «112» сообщил о взрыве в Институте нефтехимического синтеза в Москве

Telegram-канал «112» сообщил о взрыве в Институте нефтехимического синтеза имени А. В. Топчиева в Москве. По информации канала, пострадал сотрудник НИИ, его госпитализировали. Согласно версии «112», взрыв случился во время научного эксперимента. Другие подробности произошедшего не приводятся.

Ранее автомобиль взорвался у торгового центра в поселке Селятино Наро-Фоминского района Подмосковья. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Информация о пострадавших не поступала.

В подмосковном Путилково до этого произошел взрыв в отделении банка ВТБ. По предварительным данным, злоумышленник мог подорвать банкомат, что вызвало срабатывание сигнализации. На месте происшествия работали саперы и полиция.

Кроме того, на юге Москвы, на улице Мусы Джалиля, саперы обезвредили самодельное взрывное устройство, найденное на парковке у жилого дома. Водитель припаркованного автомобиля обнаружил подозрительный предмет, после чего полиция оцепила территорию. Специалисты использовали робота-сапера для контролируемого подрыва заряда.