В Институте Пушкина озвучили, сколько слов в русском языке

Специалисты Государственного института русского языка имени Пушкина оценили количество слов в современном русском языке. По их подсчетам, лексический фонд составляет около полумиллиона единиц, сообщил заведующий кафедрой общего и русского языкознания Павел Катышев в беседе с РИА Новости.

Цифра была получена в результате комплексного анализа данных из различных лексикографических источников. Для подсчета использовались как фундаментальные академические издания, так и словари, отражающие разные пласты речи. В исследовании учитывались материалы «Большого академического словаря русского языка», «Словаря русских народных говоров», «Большого словаря русского жаргона» и ряда специальных справочников.

Произведя все подсчеты, мы приходим к итоговой приблизительной оценке: в современном русском языке — около полумиллиона слов, — сказал агентству Катышев.

Именно такой комплексный подход, объединяющий литературную норму, диалекты, профессиональную и жаргонную лексику, позволяет получить наиболее полную и приблизительную оценку богатства языка.

Ранее сообщалось, что слово «коуч» может получить официальный статус в русском языке и быть включено в нормативные словари. Заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена Наталия Козловская обратила внимание, что слово «коуч» было заимствовано из английского сравнительно недавно, но уже прошло все этапы адаптации в языке и прочно вошло в современную речь.