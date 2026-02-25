Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 05:31

«Абьюзер» может попасть в словари русского языка

Эксперт Козловская: слово «абьюзер» может войти в словари русского языка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Слово «абьюзер» может войти в словари русского языка как государственного, заявила РИА Новости эксперт Минпросвещения Наталия Козловская. У него нет точного аналога в русском языке, пояснила она.

К слову «абьюзер» я не могу подобрать аналога: у него сложное значение, не совпадающее с русским «насильник». На мой взгляд, есть достаточные культурные, социальные и, собственно, лингвистические основания для включения этого слова в новый Словарь иностранных слов, — сообщила Козловская.

Эксперт отметила, что слово вошло в обиход россиян примерно с 2013 года. Частота его использования в речи достаточно высока, подчеркнула она.

Ранее выяснилось, что слово «коуч» может получить официальный статус в русском языке и войти в нормативные словари. Заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена Наталия Козловская обратила внимание, что слово «коуч» было заимствовано из английского сравнительно недавно, но уже прошло все этапы адаптации в языке и прочно вошло в современную речь.

До этого слово «ок» возглавило рейтинг самых популярных слов в русском языке. Это произошло благодаря его краткости и универсальности.

словари
Минпросвещения
слова
русский язык
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назначение БАДов в России возьмут под контроль
В России могут поставить спектакль про СВО
Кошатникам дали совет, как легко почистить зубы питомцу
В ГД хотят ввести господдержку компаний за помощь с жильем для сотрудников
Last.fm впервые после разблокировки в России попал на многомиллионный штраф
Турагент дала совет россиянам, планирующим отпуск в экзотической стране
Владельцам онлайн-платформ рассказали о важных изменениях с 1 марта
Кто получает самые высокие пенсии в России, как повысить выплаты в 2026-м
«Вопреки здравому смыслу»: Европа пытается сделать из Зеленского героя
Трамп заверил, что усердно трудится по вопросу Украины
Нутрициолог рассказала, от каких опасных болезней защищает кофе
В российский плен попал агент СБУ, принимавший участие в бою с «Алешей»
Власти РФ закрыли лазейку для незаконно приватизированных акций
Руководителям рассказали, как бороться с выгоранием сотрудников
Автосписания возьмут под контроль: как вернуть деньги за онлайн-подписку
В России придумали альтернативу Starlink
«Черные люди — не обезьяны»: демократа вывели из зала во время речи Трампа
Кондитер рассказал, как правильно есть шоколад
Нутрициолог ответила, кому рекомендована манная крупа
«Торнадо» разнес военные склады ВСУ: успехи ВС РФ к утру 25 февраля
Дальше
Самое популярное
Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.