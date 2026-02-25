«Абьюзер» может попасть в словари русского языка Эксперт Козловская: слово «абьюзер» может войти в словари русского языка

Слово «абьюзер» может войти в словари русского языка как государственного, заявила РИА Новости эксперт Минпросвещения Наталия Козловская. У него нет точного аналога в русском языке, пояснила она.

К слову «абьюзер» я не могу подобрать аналога: у него сложное значение, не совпадающее с русским «насильник». На мой взгляд, есть достаточные культурные, социальные и, собственно, лингвистические основания для включения этого слова в новый Словарь иностранных слов, — сообщила Козловская.

Эксперт отметила, что слово вошло в обиход россиян примерно с 2013 года. Частота его использования в речи достаточно высока, подчеркнула она.

Ранее выяснилось, что слово «коуч» может получить официальный статус в русском языке и войти в нормативные словари. Заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена Наталия Козловская обратила внимание, что слово «коуч» было заимствовано из английского сравнительно недавно, но уже прошло все этапы адаптации в языке и прочно вошло в современную речь.

До этого слово «ок» возглавило рейтинг самых популярных слов в русском языке. Это произошло благодаря его краткости и универсальности.