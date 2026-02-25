Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 06:53

Трамп заверил, что усердно трудится по вопросу Украины

Трамп заявил, что усердно работает над содействием урегулированию на Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Andrew Harrer/dpa/Global Look Press
Американский президент Дональд Трамп заверил, что стремится содействовать урегулированию украинского конфликта. По его словам, администрация усердно работает над этим вопросом, а до этого она уже якобы поспособствовала прекращению других восьми конфликтов.

Мы очень напряженно работаем над тем, чтобы прекратить девятый конфликт, — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнения в надежности Трампа как партнера. Он уточнил, что Киеву необходимы долгосрочные гарантии безопасности, так как руководители США меняются, и полагаться только на одного человека нецелесообразно.

До этого журналист Екатерина Мур заявила, что заявленная Трампом цель завершить украинский конфликт к 4 июля выглядит трудновыполнимой. Установленные главой Белого дома сроки вряд ли будут соблюдены, отметила она.

Тем временем издание Spiegel сообщило, что европейские лидеры не смогли договориться с Зеленским о дальнейшем финансировании Киева на встрече в Мюнхене. Провал переговоров произошел на фоне острой нехватки боеприпасов у Вооруженных сил Украины и истощения зенитных систем.

