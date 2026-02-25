Трамп заверил, что усердно трудится по вопросу Украины Трамп заявил, что усердно работает над содействием урегулированию на Украине

Американский президент Дональд Трамп заверил, что стремится содействовать урегулированию украинского конфликта. По его словам, администрация усердно работает над этим вопросом, а до этого она уже якобы поспособствовала прекращению других восьми конфликтов.

Мы очень напряженно работаем над тем, чтобы прекратить девятый конфликт, — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнения в надежности Трампа как партнера. Он уточнил, что Киеву необходимы долгосрочные гарантии безопасности, так как руководители США меняются, и полагаться только на одного человека нецелесообразно.

До этого журналист Екатерина Мур заявила, что заявленная Трампом цель завершить украинский конфликт к 4 июля выглядит трудновыполнимой. Установленные главой Белого дома сроки вряд ли будут соблюдены, отметила она.

Тем временем издание Spiegel сообщило, что европейские лидеры не смогли договориться с Зеленским о дальнейшем финансировании Киева на встрече в Мюнхене. Провал переговоров произошел на фоне острой нехватки боеприпасов у Вооруженных сил Украины и истощения зенитных систем.