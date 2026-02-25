Народной артистке РСФСР Федосеевой-Шукшиной понадобилась экстренная помощь

Народной артистке РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной понадобилась экстренная помощь, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, это связано с проблемами с сердцем у 87-летней актрисы. В частности, в октябре она перенесла операцию — женщине провели стентирование. Представители артистки пока не прокомментировали эту информацию.

Как уточнил канал, вскоре Федосеева-Шукшина снова начала жаловаться на сильные боли в сердце и одышку. Врачи посчитали, что народной артистке необходима госпитализация, поскольку в противном случае есть риск инфаркта.

За свою карьеру Федосеева-Шукшина снялась более чем в 100 проектах. Среди них такие кинокартины, как «Калина красная», «Мертвые души», «Сверстницы» и другие.

Ранее появилась информация, что причиной смерти 42-летнего актера Дениса Кравцова, известного публике по сериалу «Глухарь», стала внезапная остановка сердца. Как рассказала мать артиста, он попал в больницу уже в состоянии клинической смерти.

До этого дочь заслуженной артистки России Ирины Шевчук, актриса Александра Афанасьева-Шевчук рассказала, что ее мать умерла из-за лимфомы головного мозга. Звезда драмы «…А зори здесь тихие» скончалась на 75-м году жизни после трех лет борьбы с болезнью.