Дочь Федосеевой-Шукшиной назвала чушью слухи о госпитализации актрисы

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина находится дома, никакой экстренной помощи ей не требовалось, заявила в беседе с РИА Новости дочь актрисы. Она подчеркнула, что ее матери предстоит плановой обследование. Женщина добавила, что у нее самой на сегодня запланирована консультация у кардиолога касательно здоровья артистки.

Мы дома. Ничего не вызывали. Чушь, конечно. Действительно, в планах плановое обследование, но не экстренное, — отметила собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что семья Федосеевой-Шукшиной якобы вызвала бригаду медиков из-за проблем с сердцем у 87-летней актрисы. Согласно сведениям Telegram-канала SHOT, артистка жаловалась на сильные боли и одышку. В октябре 2025 года она перенесла операцию — женщине провели стентирование.

