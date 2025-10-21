Раскрыто состояние Федосеевой-Шукшиной после госпитализации Федосееву-Шукшину выписали из больницы после коронарографии

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина уже выписана из кардиологического отделения московской больницы имени А. К. Ерамишанцева после планового медицинского вмешательства, рассказала РИА Новости дочь 87-летней актрисы Ольга Шукшина. По словам родственницы, артистка находится дома после проведенного рентгеноконтрастного исследования сосудов сердца — коронарографии. Состояние Федосеевой-Шукшиной стабильное.

Да, она дома, чувствует себя хорошо. Врач, которая ее наблюдала, сказала: «Мы отремонтировали артерию», — рассказала дочь звезды.

Ольга Шукшина выразила благодарность медицинскому персоналу отделения кардиологии, где проходила обследование ее мать. Она особо подчеркнула, что госпитализация была плановой, процедура проводилась под местной анестезией, а информация об экстренной госпитализации актрисы не соответствует действительности.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Федосееву-Шукшину экстренно прооперировали. Как сообщил тогда источник, медики провели стентирование сосудов, чтобы восстановить актрисе сердечный кровоток.