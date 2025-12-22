Актриса Немоляева рассказала о своем отношении к киносказкам Актриса Немоляева: киносказки полезны для всех поколений

Киносказки являются классикой и полезны для всех поколений, рассказала KP.RU актриса Светлана Немоляева. Недавно артистка исполнила роль черепахи Тортиллы в новой экранизации.

Очень рада, что экранизируются такие произведения. Это ведь классика — она и для взрослых, и для детей, для всех поколений. Эти истории призывают к чему-то хорошему, положительному, благородному. Считаю, что очень правильно, — рассказала Немоляева.

Актриса отметила, что адаптация сказок необходима для нового поколения. По ее мнению, советские работы для нынешних детей становятся скучными.

