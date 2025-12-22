Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 11:04

Актриса Немоляева рассказала о своем отношении к киносказкам

Актриса Немоляева: киносказки полезны для всех поколений

Светлана Немоляева Светлана Немоляева Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Киносказки являются классикой и полезны для всех поколений, рассказала KP.RU актриса Светлана Немоляева. Недавно артистка исполнила роль черепахи Тортиллы в новой экранизации.

Очень рада, что экранизируются такие произведения. Это ведь классика — она и для взрослых, и для детей, для всех поколений. Эти истории призывают к чему-то хорошему, положительному, благородному. Считаю, что очень правильно, — рассказала Немоляева.

Актриса отметила, что адаптация сказок необходима для нового поколения. По ее мнению, советские работы для нынешних детей становятся скучными.

Ранее гендиректор телеканала ТНТ Тина Канделаки рассказала, что следующим новогодним фильмом телеканала станет киноадаптация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». По ее словам, действие картины будет разворачиваться в 1990-е годы.

актрисы
сказки
кино
Светлана Немоляева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назвавший журналистку безмозглой Галлямов ответил на просьбу извиниться
Почему не работает WhatsApp 22 декабря: где сбои в РФ, когда разблокируют
«Надо достойно себя вести»: Бутырская обратилась к фигуристу Галлямову
В СВР раскрыли, куда бегут украинские «крысы» на фоне угрозы краха страны
Названы товары из России, которые будут в цене на зарубежных маркетплейсах
Разведка назвала невыполнимыми условия Зеленского для завершения конфликта
Швеция разрешила российскому судну покинуть воды страны
В Турции ученик открыл стрельбу по директору школы
План по борьбе с ожирением среди взрослых появится в России к марту
FEI приняла долгожданное решение по российским всадникам
Сильные магнитные бури ожидаются на Земле в ближайшие три дня
В готовом холодце одного бренда нашли стафилококк
Названы самые атакуемые хакерами сферы в России
«Бухают на убой»: Мясников обрушился с критикой на российских пациентов
Россиянам перечислили меры для защиты от мошенничества с жильем
В Елисейском дворце разгорелся громкий скандал из-за воровства
«Никогда не проигрывал»: Бестемьянова объяснила поведение Галлямова
Атака ВСУ на Тамань 22 декабря: удар по трубопроводу, пожар, сколько жертв
Запекаю яблоко для винегрета: рецепт, который меняет все!
Хрустящая закуска, которая не перебивает вкус игристого
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.