Канделаки решила переосмыслить «Мастера и Маргариту» в духе «Слова пацана»

Следующим новогодним фильмом телеканала ТНТ станет киноадаптация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», сообщила гендиректор телеканала Тина Канделаки в своем Telegram-канале. По ее словам, действие картины будет разворачиваться в лихие 1990-е. Создатели картины используют узнаваемые образы из «Бумера», «Брата», «Бригады», «Жмурок» и «Слова пацана».

Я вам точно скажу, что пятому фильму быть! Скорее всего, это будет «Мастер и Маргарита». <...> Представьте героев «Мастера и Маргариты» в лихие 90-е. Мы поймаем волну хайпа и ностальгии по этому времени, — написала она.

По словам Канделаки, роман Булгакова с легкой руки сценаристов превратится в новогоднюю комедию. Она отметила, что принять участие в съемках уже выразили готовность Филипп Киркоров, Ляйсан Утяшева, Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн), Дава (настоящее имя — Давид Манукян), Марина Кравиц и Тимур Батрудинов.

Ранее Киркоров удивил публику своим костюмом на кинопремьере «Невероятные приключения Шурика». Он появился перед зрителями в костюме из ткани, напоминающей лаваш. Как выяснилось, этот образ был специально создан для съемок в фильме.